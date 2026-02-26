Hasan Ali Yücel 65. Yılında Anıldı - Son Dakika
Hasan Ali Yücel 65. Yılında Anıldı

26.02.2026 13:31
Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, mezarı başında anma töreniyle yad edildi.

ESKİ Milli Eğitim Bakanı, yazar ve şair Hasan Ali Yücel, ölümünün 65'inci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Hasan Ali Yücel'in ölümünün 65'inci yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Yücel'in torunu Ali Eronat ve CHP teşkilat mensupları katıldı. Törende Yücel'in mezarına çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Hasan Ali Yücel, bu ülkenin son 100 yılına en çok etki eden düşün insanlarından biri. Vatan için, millet için, bütün diğer o çocuklar için, o güzel gözlü evlatlar için şehir şehir, köy köy çalışmış biri. 3,5 sene gitmiş, bu ülke için savaşmış. Lisede bırakmış, savaşa gitmiş. Sadece bakanlığı döneminde 6 yılda 496 dünya klasiği batıdan ve doğudan çevrilmiş. Dikkatinizi çekerim; Türkiye'nin ilk ansiklopedi çalışmaları Hasan Ali Yücel döneminde yapılmış" dedi. Yücel'in torunu Eronat ise dedesinin 65 yıl sonra böyle anılmasının çok gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

