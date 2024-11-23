Hasan Öğretmenin Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasan Öğretmenin Yaşam Mücadelesi

Hasan Öğretmenin Yaşam Mücadelesi

Depremin ardından öğrencileriyle hayata tutunan Kimyonoğlu, tek koluyla ders veriyor.

23.11.2024 11:48
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Hatay'da depremde evinin yıkılması nedeniyle sol kolu ampute edilen 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Hasan Kimyonoğlu, yaşadığı zorlukları öğrencileriyle ilgilenerek aşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde yakalanan Kimyonoğlu, yıkılan binanın enkazında kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra yaralı kurtarılan Kimyonoğlu, apartmanda oturan 2 ablası, 3 yeğeni ve 2 eniştesini kaybetti.

Kimyonoğlu, sol kolunun ampute edildiği tedavisinin ardından "yaşam sevincim" dediği Samandağ ilçesi Kuşalanı Ortaokulundaki öğrencilerine kavuştu.

Tek koluyla verdiği beden eğitimi dersiyle öğrencileri geleceğe hazırlayan 28 yıllık öğretmen Kimyonoğlu, mesleğini severek sürdürüyor.

"Beni hayatta tutan şeylerden biri de öğrencilerim oldu"

Hasan Kimyonoğlu, AA muhabirine, depremden sonra işine daha çok bağlandığını söyledi.

Mesleğini sevdiğini belirten Kimyonoğlu, şöyle konuştu:

"Depremden sonra beni hayatta tutan şeylerden biri de öğrencilerim oldu. Psikolojik olarak çok kötüydüm ama çocuklarımı gördükten sonra güzel şekilde hayata tutundum. Öğrencilerim beni tedavi etti. Okula gidip geldikçe iyileştim. Okuldan ayrılmayı, tatilin bile olmasını istemiyorum çünkü burada öğrencilerimi, çocuklarımı görüyorum."

Kimyonoğlu, depremde akrabalarının yanı sıra öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

Tek kolunun işine engel olmadığını dile getiren Kimyonoğlu, zaman zaman ders sırasında eğlenceli anlar yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasan Öğretmenin Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

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