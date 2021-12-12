Hatay'da 'Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri' düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da 'Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri' düzenlendi

18 yazar yer aldığı fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek

Hacıoğlu: "Düşünce sistematiğin en iyi çınarıdır Cemil Meriç"

HATAY - Merhum Cemil Meriç'in 105. doğum günü sebebiyle Reyhanlı Cemil Meriç Kültür Evi'nde 1. Geleneksel Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri düzenlendi.

Programa Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Cemil Meriç'in bir fikir işçisi olduğunu ifade ederek, "Bizim düşünce yapımızı, siyasetimizi, coğrafyamızı temsil eden bir isimdir Cemil Meriç. O Batı ve Doğu kültür medeniyetlerinin buluşma noktasıdır. Her iki medeniyeti de buluşturan anlayışın temsilcisidir. Necip Fazılın dediği gibi, o dış gözlerini iç dünyasının daha iyi görmesi içi Cenabı Hakkın aldığı insandır. Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını ve heyecanlarını bilmemiz lazım diyen bu değeri tanımak ve anlamak için her türlü fedakarlığı almak gerektiği kanaatindeyim. Düşünce sistematiğin en iyi çınarıdır Cemil Meriç. Bizler Cemil Meriç'in doğduğu ve yaşadığı şehrimizde bize herkes gibi değil insan gibi yaşaması gerektiğini öğütlediği kültürün de mirasçılarıyız" dedi.

"Amacımız Cemil Meriç'in yolunda yürüyebilmek"

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ise, "Bildiğiniz üzere üstadın doğup büyüdüğü ve çocukluk döneminde yaşadığı bu kültür evimizi valimizin destekleriyle restorasyonunu gerçekleştirerek kısa bir süre önce hep birlikte hizmete açmış bulunmaktayız. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, Cemil Meriç'in yolunda yürüyebilmek, onu anlayabilmek, onu anlatabilmek ve onun düşünce ve eserlerini gelecek nesillere aktarıp anlamalarını sağlayarak hemşerilik görevimizi yerine getirebilmektir. Bütün hayatını ve zamanını öğrenmek ve öğretmek uğruna adayan bilgelik ışığını bulmak yolunda kendi ışığını kaybetmiş olmasına rağmen yılmayan düşüncenin gök kuşağı bir düşünürün bu özelliği ile kendisini düşünce semamızda birlik kılmıştır" diye konuştu.

Buradaki programın ardından Reyhanlı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. Geleneksel Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri" yoğun katılımla açıldı.

Reyhanlı Kaymakamlığı, Reyhanlı Belediyesi, Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası ve Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla yapılan fuarda merhum Cemil Meriç'in kızı yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ile Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Sinan Yağmur, Bekir Develi'nin aralarında olduğu toplamda 18 yazar yer aldı.

Fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek.