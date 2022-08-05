Hatay'daki plato çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Hatay'daki plato çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor

05.08.2022 12:47
Hatay'daki plato çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor

Hatay'da kurulan oyun platosunda, Türkiye ve farklı ülkelerden yarışmacıların katıldığı çeşitli programlar düzenleniyor.

Hatay'da kurulan oyun platosunda, Türkiye ve farklı ülkelerden yarışmacıların katıldığı çeşitli programlar düzenleniyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Kisecik Mahallesi kırsalında 90 dekarlık alana kurulan platoda çekimler başladı.

Platoda, yapımcılığını Bekir Gündoğdu ve Serkan Tuğcu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Emrullah Kaymaz'ın yaptığı ve Hasan Yalnızoğlu'nun sunduğu bir yarışmanın çekimleri sürüyor.

Sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı yarışmada, kazanlara ödül olarak Hatay mutfağının yemekleri veriliyor.

Plato, Azerbaycan ve İranlı yarışmacılara da ev sahipliği yapıyor.

Platoyu ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, formatın yerli ve milli olmasından etkilendiğini belirterek, "Hatay'ın kültürünün, medeniyet birikiminin, coğrafi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılacağı çok güzel bir program olacak. Birçok ülkeden sporcu gelip şehrimizde yarışacak. Bu platform şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı yapacak." ifadesini kullandı.

Programın yapımcılarından Bekir Gündoğdu da askeri simülasyon üzerine olan oyunda kimseye zarar gelmediğini belirtti.

Çekimlere ilk Azerbaycan ile başladıklarını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bölümler çekilmeye devam ediliyor, şimdi de Türkiye çekimlerine de başladık. Ünlü fenomenler, milli sporcular, oyuncular ve dünya şampiyonlarından oluşan 20 kişilik bir kadro kurduk. 10'ar kişilik iki takım oluşturuldu. Yarışmacılar platoda çadırlarda kalıyor. Oyunun kuralı kapsamında bir öğün yemek veriyoruz. İkinci yemek için oyunu kazanmak zorundalar. Burası, dünyada bu proje için kurulmuş tek ve en büyük alan."

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TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor TAB Başkanı Şahin, gezgin arıcıları ziyaret ediyor
Kaynak: AA

Gündoğdu, Türkiye, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'daki plato çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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