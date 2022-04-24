Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

24.04.2022 07:28

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı Hatay'da Hristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

HATAY - Hatay'da Hristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Paskalya Bayramını kutlayan Hristiyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kiliseye gelmeye başladı.

Kiliseye gelenler, İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua etti.

Ayini Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayin Kilise bahçesinde devam etti. Burada konfeti ve ışık gösterisi gerçekleştirildi. Bahçedeki ayinin ardından cemaatin kilise içine girmesiyle ayin sona erdi.

Samandağ ilçesinde de Hristiyanlar, "Paskalya Bayramı"nı kutladı. Hz. İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı nedeniyle St. İlyas Kilisesinde ayin düzenlendi.

Kilise Papazı Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde kilise korosu ilahiler söyledi, mumlar yakılarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, Hristiyan vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, bayram coşkusunu yaşadı.

Gerçekleşen bayram kutlamalarına Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz katıldı.

(RD-AG-MA-)

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

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Hristiyan, Ortodoks, Paskalya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı - Son Dakika


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