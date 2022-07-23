Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor

23.07.2022 13:30
Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor

- Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

- Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor

HATAY - Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümü nedeniyle Antakya İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı'na sırasıyla Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Ülkemizin eşsiz bir parçası olan Hatay anavatanı katılışının 83 yıl dönümünde biri büyük bir gurur ile sizlerin manevi huzurunuzdayız. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı zapt etmeye karşı düşman ordularına karşı Dörtyol içimizde milli mücadelenin ilk kurşunu atan Mehmet çavuş ve Hatay halkı kadim şehir Hatay'ımızın 40 asırlık Türk yurdu ecnebi elinde esir kalamaz diyen atasının bu mücadelede yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük bir sadakatle vatanına bağlı olan Hatay halkı yüreklerindeki Kuvayi Milliye ruhuyla ve Tayfur sökmenin önderliğinde her inanç ve kültürden müteşekkir kırk vekilin oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmayı bağımsız bir devlet olmaya tercih etmişlerdir. Bu büyük sadakat ve mücadele azmiyle dünyayı örnek olan Hatay Birlik ve beraberlik konusunda aynı güçlü iradeyi muhafaza etmektedir" dedi.

Programın ardından kutlama etkinlikleri Antakya Şehitliği'nde devam etti.

Protokol üyeleri ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin yaptırdığı duayla program son buldu.

Programlara Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Halit Erbaş ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Rahmi Doğan, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yılı kutlanıyor - Son Dakika

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