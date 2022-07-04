Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, Samandağ ilçesinde bulunan ve 1800'lü yıllarda yapılan "İngiliz Protestan Mektebi"nde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin tarihi yapılarını korumaya ve gelecek yıllara aktarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Samandağ, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Hatay'ın Samandağ ilçesindeki taş bina restore ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.