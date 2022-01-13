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Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor - Son Dakika

Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor

13.01.2022 21:30

Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor Sert yapısı ile bilinen mor havuçtan yapılan dolma, ilk olarak tornada oyuluyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi alanında 'Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel...

Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor

Sert yapısı ile bilinen mor havuçtan yapılan dolma, ilk olarak tornada oyuluyor

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi alanında 'Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti olan 'keşir dolması' yapılışı ile dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havuçtan yapılan dolma, ilk olarak tornada oyuluyor.

Geçmişten bugüne gelen bir kültür olan Hatay'ın yöresel lezzeti 'keşir dolması' olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma şekli ile de dikkat çekiyor. İçi kıyma, pirinç ve farklı baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor.

Babasından devraldığı mesleği devam ettiren torna ustası Mevlüt Tartma havucu oyarken görenlerin şaşırdığını belirterek "Mor havucun oyma işini dededen, babadan kalmadır, son olarak ben yapıyorum bu işi. Antakya'da benden başka havuç oyan yok. Bu Antakya'ya özgü bir yemek türü. İstanbul'dan sipariş geliyor, burada oyma işini yapıp gönderiyoruz. Daha önce anne babalarımız eski insanlar biliyor ama yeni nesil bilmiyor. Oyarken bile şaşırıyorlar, havucun oyulduğunu gören yok. Benden başka öğrenecek kimse de yok, gençlere desek gülerler" dedi.

UNESCO Gastronomi Evi kurucularından Nazan Savaş, havucun Hatay'a özgü olduğunu ve besin değerinin yüksek olduğunu belirterek, "Mor havuç aslında buraya özgü bir havuç. Aslında besin ve vitamin değeri yüksek. Ayrıca antioksidan özelliği var. Keşir dolmasının yapımı çok ilginç. Mevlüt bey belki de dünyada havuç oyan tek tornacıdır. Bu nedenden duvarı mor renge boyanmıştır" dedi.

UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel, havuç çok sert olduğu için tornacı da oyulması gerektiğini belirterek "Keşir dolması diğer adı ile mor havuç dolması buraya özgü bir havuçtan yapılıyor. Yapısı çok sert olduğu için buranın tornacılarında oyulur. Daha sonra yıkanır, soyulur, içerisine pirinç, kıyma, sarımsak, soğan, isteğe göre baharatlar kullanılıyor. Karıştırıldıktan sonra havuçlar doldurulur. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirilir. İçerisinde baharat ve ekşi gibi ürünler olduğu için suyu dolmanın yanında çorba niyetine servis ediliyor. Çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Havucun dolması mı olur ? gibi sorular soruyorlar" dedi.

Hatay'ın yöresel lezzeti keşir dolması yapılışı ile dikkat çekiyor
Hatay'ın yöresel lezzeti keşir dolması yapılışı ile dikkat çekiyor
Hatay'ın yöresel lezzeti keşir dolması yapılışı ile dikkat çekiyor

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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın yöresel lezzeti 'keşir dolması' yapılışı ile dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın yöresel lezzeti "keşir dolması" yapılışı ile dikkat çekiyor - Son Dakika
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