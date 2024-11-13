Hattatoğlu Kardeşlerin Sanat Sergisi

Kültür Sanat

Erzurumlu üç kardeş, üç el ve üç marifet

Hattatoğlu kardeşler "Kağıt, fırça ve maket" ile gönülleri fethetti

ERZURUM - Erzurum'da Hattatoğlu kardeşlerin sanat yolculuğunu anlatan eserlerin bir araya geldiği mütevazi "Kağıt, fırça ve maket" sergisi yürekleri ısıttı.

İbrahim, İsmail ve Doğan Hattatoğlu Erzurumlu üç kardeş. Farklı maziyet ve marifetleri olan Hattatoğlu kardeşler, eserlerini memleketleri Erzurum'da bulunan Doğan Hattatoğlu'nun Atölyesi'nde dostları ve sanatseverlerin ziyaretine açtı. İstanbul, Bursa ve Erzurum'da yaşayan üç kardeş resim, kağıt sanatı ve maketlerinin olduğu sergi ile Erzurum'da buluştu. Kağıt sanatındaki ustalık eserleriyle İbrahim Hattatoğlu, resimleriyle İsmail Hattatoğlu ve Erzurum'un yetiştirdiği maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu "Üç el, üç marifet. Kağıt, Fırça ve Maket" sergisinde bir araya geldi.

Kardeş sanatçılar mutluluklarını dile getirirken farklı eserlerin bir arada olduğu sergiye herkesi davet ettiler.