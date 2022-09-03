Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu

03.09.2022 15:38
Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu

Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu Yaklaşık 1,5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nda temizlik işçisi olarak görev yapmaktayken, büyükşehir belediyesi tarafından açılan sınava giren ve yeteneğinden dolayı jürinin yönlendirmesiyle Kültür...

Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu

MERSİN - Yaklaşık 1,5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nda temizlik işçisi olarak görev yapmaktayken, büyükşehir belediyesi tarafından açılan sınava giren ve yeteneğinden dolayı jürinin yönlendirmesiyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı THM topluluğu solistlerinden birisi olan 41 yaşındaki Çiğdem Akdoğan, başarı hikayesinin arkasında "Hayallerinin peşinden gitmek" olduğunu söyledi.

Geçmişte farklı sektörlerde çalıştığını, ancak evlenip çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldığını söyleyen Akdoğan "Müziğe yeteneğim vardı ve müzikle hep iç içeydim. Hobi olarak müzikle uğraşmaya devam ediyordum. Pandemi döneminde ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım ilanı dikkatimi çekti. Ben de başvurumu gerçekleştirdim ve temizlik işçisi olarak işbaşı yaptım" dedi.

Akdoğan, işini severek yaptığını, başlangıçta solist olmak gibi düşüncesi olmadığını, ancak THM topluluğuna solist olarak kabul edilmesinin, kendisinin bile şaşırdığı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. İş çıkışı evine dönerken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında 'solist alım sınavı' duyurusunu gördüğünü ve 'Neden başvurmayayım ki?' diye düşündüğünü ifade eden Akdoğan, "Gördüğüm ilan üzerine ben de sınava başvurdum. Sınavı kazanamadım, fakat jürinin yeteneğimden dolayı beni yönlendirmesiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı THM topluluğuna solist olarak geçişim oldu" şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültüre ve sanata verdiği değeri duyduğunu, Mersin genelinde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinliklerin yoğunlaşmasının dikkatini çektiğini, ancak içine girince bire bir görme şansına eriştiğini de dile getiren Akdoğan, "Burası benim için gerçekten bir okul gibi. türkülerimin üstüne daha ne katabilirim diye düşünüyorum. Repertuarımı genişletip, daha çok yerlere ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çevresindeki yakınlarının da bu durumdan oldukça mutlu olduğunu dile getiren Akdoğan, "Zaten ailem ve çevrem müzikle uğraştığımı biliyordu, ama böyle bir platformda çalışmak benim için ayrı güzellikte bir olay. Eşim zaten beni her anlamda destekliyordu. Müziğe olan ilgimi ve sevgimi biliyordu. Biliyorsunuz müzik her yerde yapılmıyor. Ama burası gerçekten de benim için tam bir aile ortamı. Kültürel faaliyetlerimizi yapabileceğimiz çok güzel bir platform. Bu anlamda çok şanslıyım diyebilirim" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi
Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement