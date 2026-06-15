Haydarpaşa Garı Restore Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haydarpaşa Garı Restore Ediliyor

15.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda önemli aşama tamamlandı, özgün mimari detaylar gün yüzüne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı" dedi.

İstanbul'un tarihi ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.

Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerdeki iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. İstanbul'un önemli simge yapılarından tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.

"Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Tarihin en kapsamı restorasyonlarından biri

Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Tarihi yapının tamamını kapsayan çalışmalarla gar binasının özgün karakterinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor. Alanında uzman ekiplerce yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor.

Yeni kültür ve sanat merkezi olacak

Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

Kaldırılan korkuluklar yeniden yerine takılacak

Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava şartlarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Bu nedenle söz konusu korkuluklar, daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak. Tüm uygulamalar, Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haydarpaşa Garı, Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haydarpaşa Garı Restore Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:18:56. #7.12#
SON DAKİKA: Haydarpaşa Garı Restore Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.