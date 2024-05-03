Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yılı kutlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 796. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Konya etkinlikleri bu yıl da coşkuyla başladı. Temsili karşılama töreninde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Nefesleri kesen gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

03.05.2024 20:26  Güncelleme: 20:29
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Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yılı kutlanıyor

Temsili karşılama töreninde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 796. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Konya etkinlikleri bu yıl da coşkuyla başladı. Yıl dönümünde temsili karşılama töreninde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Nefesleri kesen gösteri uçuşları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Mevlana Meydanı'nda binlerce Konyalının katılımıyla düzenlenen programda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Teşrif-i Konya canlandırması yapıldı. Temsili karşılama oyununda Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişleri ve Sultan Alaaddin Keykubat tarafından karşılanışı izleyenlerin beğenisini topladı. Programın sonunda ise Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solo Türk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlara unutamayacakları bir gösteri sunan Türk Yıldızları ve Solo Türk, büyük alkış aldı.

Etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da Urfa İlahileri Konseri ve 5 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte Balkan İlahileri Konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca hazırlanan "Teşrif-i Mevlana Hat Sergisi" de etkinlik süresince ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 796. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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