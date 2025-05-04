Hıdırellez Kutlamaları ve Mesaj - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hıdırellez Kutlamaları ve Mesaj

Eskişehir Valisi Aksoy, Hıdırellez'in kültürel miras olduğunu vurgulayarak kutlama mesajı yayımladı.

04.05.2025 11:39
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hıdırellez Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Hıdırellez'in birçok kültürde yüzyıllardır kutlandığını ve kültürel miras haline geldiğini belirtti.

Aksoy, geçmişi Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan geleneğin, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel emanetlerden biri olduğunu kaydetti.

Hıdırellez'in Eskişehir'de, Yunus Emre'yi anma etkinlikleriyle kutlandığını bildiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hıdırellez'in ülkemizin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması dileğiyle, tüm Eskişehirlilerin Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

Kaynak: AA

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