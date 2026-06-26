Hisarcık\'ta gözleme ve aşure ikramı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nde, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gözleme ve aşure vatandaşlara ikram edildi.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlik, sabahın erken saatlerinde başladı. Hayırseverlerin bağışladığı un ve yağlarla hazırlanan gözlemeler, mahalle kadınlarının imece usulüyle sac üzerinde pişirildi. Hazırlanan gözlemeler, Cuma namazı sonrası cami cemaatine ulaştırılmak üzere ilçe merkezindeki cami girişlerine bırakıldı. Ayrıca Şehitler Camii'nde de vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde gözleme pişiren kadınları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Kaymakam Atam, bir süre sacta gözleme pişirerek etkinliğe destek verdi.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, etkinliğe katkı sunan hayırseverlere ve özveriyle çalışan mahalle kadınlarına teşekkür ederek dayanışma kültürünün önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA