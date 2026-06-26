Hisarcık'ta gözleme ve aşure ikramı - Son Dakika
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Hisarcık'ta gözleme ve aşure ikramı

Hisarcık\'ta gözleme ve aşure ikramı
26.06.2026 16:25  Güncelleme: 16:27
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nde, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gözleme ve aşure vatandaşlara ikram edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nde, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gözleme ve aşure vatandaşlara ikram edildi.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlik, sabahın erken saatlerinde başladı. Hayırseverlerin bağışladığı un ve yağlarla hazırlanan gözlemeler, mahalle kadınlarının imece usulüyle sac üzerinde pişirildi. Hazırlanan gözlemeler, Cuma namazı sonrası cami cemaatine ulaştırılmak üzere ilçe merkezindeki cami girişlerine bırakıldı. Ayrıca Şehitler Camii'nde de vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde gözleme pişiren kadınları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Kaymakam Atam, bir süre sacta gözleme pişirerek etkinliğe destek verdi.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, etkinliğe katkı sunan hayırseverlere ve özveriyle çalışan mahalle kadınlarına teşekkür ederek dayanışma kültürünün önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Hisarcık, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hisarcık'ta gözleme ve aşure ikramı - Son Dakika

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