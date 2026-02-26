''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Hu Der Hacılar\'\' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD\'li işçiler bile eşlik etti
26.02.2026 20:10  Güncelleme: 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Hu Der Hacılar\'\' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD\'li işçiler bile eşlik etti
Haber Videosu

Celal Karatüre'nin 'Hu Der Hacılar' ilahisi, Türkiye'deki popülerliğinin yanı sıra küresel bir fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. ABD'nin başkenti Washington'daki bir şantiyede çalışan Amerikalı işçilerin, ilahinin klibini izleyerek eşlik ettikleri görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'de son günlerin en popüler eseri haline gelen Celal Karatüre'nin "Hu Der Hacılar" ilahisi, sınırları aşarak küresel bir fenomene dönüştü.

Şarkının başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünyanın dört bir yanından gelen ilginç görüntülerle destekleniyor.

WASHİNGTON'DA İLAHİ SESLERİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran son görüntüler, ABD'nin başkenti Washington'daki bir şantiyeden geldi. Amerikalı inşaat işçilerinin, telefonlarından Celal Karatüre'nin klibini izleyerek "Kabe'de hacılar hu der Allah" sözlerine tempo tutup eşlik ettikleri görüldü. İşçilerin ilahinin ritmine uyum sağlaması, eserin evrensel bir ilgi gördüğünün kanıtı oldu.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Yayınlandığı andan itibaren trend listelerine hızlı bir giriş yapan çalışma, ulaştığı izlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girdi.

Sosyal Medya, Kültür Sanat, Washington, Türkiye, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ozan Meteriz Ozan Meteriz:
    cenabı Allah’ım bu Ramazan’ın hayrına Müslüman olmayı nasip etsin inşallah 5 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Hiçbir listede yer almıyor ama öyle olsun. Haber mizansenlerini takdir etmek lazım. :) Günün birinde olur inşallah böyle şeyler. 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı
Bilal Erdoğan, Üsküp’te teravih namazını kıldırdı Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.