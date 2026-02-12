Hülya Uzun, Sedef Kakma Sanatını Öğretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hülya Uzun, Sedef Kakma Sanatını Öğretiyor

12.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Uzun, Oğuzeli'nde sedef kakma sanatında usta öğretici olarak kadınlara meslek öğretiyor.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Hülya Uzun (42), eşi İsmail Uzun'dan (43), öğrendiği sedef kakma sanatında usta öğretici oldu. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde 7 yıldır usta öğreticilik yapan Hülya Uzun, "Sedef kakmacılık işiyle evlendikten sonra tanıştım. Eşimin mesleğiydi. Hobi olarak başladım. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirdim" dedi.

Oğuzeli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Uzun, sedef kakma sanatında usta öğretici olan eşi İbrahim Uzun'un işine ilgi duymaya başladı. Eşinden sedef kakma sanatının inceliklerini öğrenen Uzun, kendisini geliştirmek için halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara katıldı. Kurslarda başarılı olup kalfalık, ustalık, son olarak da usta öğreticilik belgesi alan Hülya Uzun, 7 yıldır Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlara sedef kakma sanatını öğretiyor. Hobi olarak başladığı mesleğinde 7 yıldır usta öğretici olduğunu belirten Uzun, "Sedef kakmacılık işiyle evlendikten sonra tanıştım. Eşimin mesleğiydi. Hobi olarak başladım. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirdim. Eşimin de desteğini alarak, halk eğitim merkezinde kursiyer olarak başladım. 1 yıl kurs aldım. Belgelerimi aldım. 10 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır da usta öğreticilik yaparak burada kadınlarımıza meslek öğretiyorum" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ 11 AŞAMAYLA MEYDANA GELİYOR'

Hülya Uzun, "Kursiyerlerimize ahşap üzerinde işlem yapmayı öğretiyoruz. Ahşabın alanı çok geniştir. Takı kutusu, aynası, tarağı, sehpasına kadar birçok ürünü sedef olarak işliyoruz. Ben kursiyer olarak başladım bu mesleğe. Çok eski ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir el işidir. Ürünlerimiz 11 aşamayla meydana çıkıyor. Kalıcı bir değere sahip. Gelen kursiyer kadınlarımıza da destek oluyoruz. Devlet destekli bir alan sedefçilik mesleği. Bu yüzden isteyen kadınlarımız da gelip mesleği öğrenip alanında uzmanlaşıp kendi işletmelerini açabilir, usta öğretici olarak mesleği yeni kursiyerlere öğretebilir. Kursiyerlerimiz kalıcı ürünler yapıyorlar. Kursiyerlerimiz burada yaptığı ürünleri satıp, kendi ev ekonomisine katkı sunabiliyor. Yine isteyen kendisine bir atölye kurup, buradan arta kalan zamanlarda atölyesinde iş yapıp yine onları satıp para kazanabiliyor" diye konuştu.

'KADINLAR ÇOK İYİ USTALAR OLABİLİR'

Hülya Uzun, kadınların ilk başta önyargılı yaklaştıklarını fakat ellerinin erkeklere göre daha yatkın olduğunu belirterek, "Kadınlar ahşap işini gördüklerinde, makinaları gördüklerinde, 'Bize göre değil' diyorlar. Halbuki bu alanda kadınlarımız çok iyi ustalar olabilir. Kadınların yapabileceği bir alan ve elleri daha çok yatkın aslında. Kadınlarımız buraya gelip, çok güzel eserlere imza atabilirler. ve yaptıkları ürünler nesilden nesle aktarılabilir. Kadınlar isterse her şey yapabilir. Üstelik ahşapla uğraşmak, insanın sağlığına da ruhuna da iyi gelen bir şey" dedi.

'MESLEĞİMİZİN KAYBOLMAMASINI İSTİYORUZ'

Mesleklerinin tarihi geçmişinden dolayı çok değerli olduğunu belirten Hülya Uzun, "Mesleğimiz ne yazık ki kaybolma aşamasında. Tarihte padişahların bile kurulu sedef atölyelerinin olduğundan bahsedilir. Tarihten bu yana geldiği için aslında çok değerli. Devletimiz de bunu destekliyor. Mesleğimizin kaybolmamasını istiyoruz, bu yüzden mücadele veriyoruz. Özellikle bu alana kadınlarımızı yönlendirmek istiyoruz. İmkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan sedef ürünlerimizi almak isteyen herkes internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşabiliyor. Arkadaşlarımız yine kendi sayfalarından da sipariş alıyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hülya Uzun, Sedef Kakma Sanatını Öğretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:47:54. #7.11#
SON DAKİKA: Hülya Uzun, Sedef Kakma Sanatını Öğretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.