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Hüseyin Nihal Atsız Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Hüseyin Nihal Atsız Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Türkolog, şair ve romancı Hüseyin Nihal Atsız'ın ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin tarafından 'Edebi Kişiliği ile Şair ve Romancı Nihal Atsız' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Hüseyin Nihal Atsız Keçiören\'de anıldı
11.12.2023 - 22:11,  Güncelleme: 22:38
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Hüseyin Nihal Atsız Keçiören'de anıldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından Türkolog, şair ve romancı Hüseyin Nihal Atsız'ın ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. İlçedeki Hüseyin Nihal Atsız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin tarafından "Edebi Kişiliği ile Şair ve Romancı Nihal Atsız" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin, Türk Aydınlar Vakfı Başkanı Mehmet Pehlivanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda yaptığı konuşmada, "Nihal Atsız, Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi öz yurdunda garip, öz yurdunda parya idi. Türkçülüğe, Türk milletine olan sevdası sebebiyle çok çekti. Ama bir dava adamıydı, ülküsünden dönmedi! Türk evlatlarına, kendilerini tanıyacakları onlarca eser bıraktı. Atsız, bir kahraman, bir ilham kaynağıdır. Ölümünün 48. yılında Türkçülüğün kahramanı Nihal Atsız'ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Söyleşinin ve protokol konuşmalarının ardından Başkan Altınok ve katılımcılar, Hüseyin Nihal Atsız fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ziyaret ettiler.

Kaynak: İHA
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