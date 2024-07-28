Kültür Sanat

İadesi sağlanan tarihi eserler ziyaretçi sayısını artırdı

Yılın ilk 6 ayında müze ve ören yerlerini 1 milyon 112 bin 261 yerli ve yabancı vatandaş ziyaret etti

Kente gelen her 6 turistten biri müze ve ören yerlerini görmeden dönmedi

ANTALYA - Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya'nın ören yerleri ve müzelerinde ziyaretçi sayısının artışının; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Miras" projesinden ve yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin Antalya Müzesi'nde sergilenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Yılın ilk altı ayında 6 milyon 200 bin yabancı turistin tatil yaptığı Antalya'nın, aynı dönemde müze ve ören yerlerini 1 milyon 112 bin 261 yerli ve yabancı vatandaş ziyaret etti. Antalya'da aktif olarak 19 kazı çalışmasının yürütüldüğünü ve şehirde 5 müzenin yer aldığını belirten Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, özellikle Side, Alanya, Kemer, Demre ve Antalya'da bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi portföyünün her geçen gün arttığını dile getirdi. Demirel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçmişten geleceğe tarihi aktarmak amacıyla hayata geçirilen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında; kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılmasının, ören yerlerinin görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti.

Geleceğe Miras projesi ören yerlerini rahatlattı

Mustafa Demirel, Türkiye'den kaçırılan, son olarak ABD'den iadesi sağlanan eserlerin ve Geleceğe Miras projesinin ziyaretçi sayısı artışına büyük katkısı olduğunun altını çizerek, şu şekilde devam etti: "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizde ve Antalya ağırlıklı şekilde "Geleceğe Miras" projesi başlattı, bu çalışmalarla bazı ören yerlerimizde kazı restorasyon çalışmaları büyük bir keyifle sürdürülüyor, kentlerin görünürlüğü arttı. Bu da ziyaretçi artışına etken konulardan bir tanesi. Müzelerimizde teşhir tanzim çalışmaları devam ediyor, müzelerimiz güzelleşiyor. Yeni eserler konmaya başlandı, özellikle Antalya Müzesi'nde yurt dışından iadesi sağlanan ve lansmanı yapılan eserlerimiz bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan eserleri, ziyaretçilerimizin görmesi için teşhire kondu. Bunlar da ziyaretçi sayısının artışına etken bir diğer konu. Bunun dışında özellikle Pamfilya ve Likya bölgesinde çok güzel antik kentlerimiz var; Termessos, Phaselis, Olympos, Perge, Olympos her biri birbirinden değerli. Bu bölgelerin kazı başkanları da kentlere gereken değeri vererek, Bakanımızın talimatları doğrultusunda Geleceğe Miras projesini en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor".

Antalya Müzesi hak ettiği ilgiyi görmüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, turistik ziyaretlerin yoğun olduğu birçok noktada hayata geçirdiği gece müzeciliği uygulaması hakkında da bilgi veren Mustafa Demirel, Antalya Müzesi'nin 21.00'e ve Side, Patara ve Aspendos ören yerlerinin ise gece saat 22.30'a kadar açık olduğunu dile getirdi. Demirel, "Bakanlığımız, sıcak yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin gündüz saatlerinde kültür rotalarını gezmelerinin çok zor olduğunu düşünerek, etkinin kırılması ve ilginin ören yerlerine artması amacıyla gece müzeciliği projesi başlattı. Antalya'da Side, Patara ve Aspendos Antik Kentlerinde gece 22.30'a kadar ören yerlerimiz açık. Buna yönelik ilgi var, ören yerlerimizde şartların daha iyileştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Müzelerimiz de saat 21.00'e kadar açık, şehrimizde bulunan tüm misafirlerimizi akşam saatlerinde açık olan müze ve ören yerlerimize bekliyoruz. Antalya Müzesi şu an itibariyle yaklaşık 75 bin ziyaretçi misafir etti, hak ettiği ziyaretçi sayısı bu değil. Müzenin bulunduğu konum ve barındırdığı eserler dolayısıyla konuk portföyünün çok yüksek olması gerekiyor. Buna yönelik gece müzeciliği kapsamında saat 21.00'e kadar olan süreçte müzemiz ziyarete açık. İnşallah yılın kalan kısmında ve 2025 yılında müzemizin ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Antalya'da gezilecek rotalar

Antalya'nın Anadolu coğrafyası içerisinde çok özel bir bölge olduğuna işaret eden Mustafa Demirel, Antalya'da yaşayan ve Antalya'ya seyahat eden tüm vatandaşların şehrin kültür rotalarını gezmesi gerektiğine işaret etti. Demirel, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Ziyaretçilerimizin, doğuda Karain Mağarası'ndan batıda Patara'ya kadar, bu bölgedeki bütün kentleri bir program dahilinde gezmesi gerekiyor. Geçmişten gelen tarihin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın da ziyaretçilerimiz tarafından görülmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ören yerlerini gezmelerini istiyorum ve bu seyahat sonucunda da büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Doğayı sevenler varsa Termessos'u görmeliler, mağara kültürüne ilgi gösterenler Karain Mağarası'nı görmeliler, deniz kenarındaki Roma antik dönem yapılarına ilgi duyan varsa Patara, Olympos ve Phaselis'i görmeliler, bir antik kentteki mimarinin özgünlüğünü, bir imparatorluk sürecini ve o yaşanmışlığı görmek istiyorlarsa Perge'yi Aspendos'u antik tiyatroları ziyaret etmeliler, Selçuklu sanatının eserlerini merak ediyorlarsa Alanya Kalesi'ni görmeliler ve son yıllarda en güzel restorasyon ve kazı çalışmaları, kentsel arkeolojik alanındaki uygulamaları görmek istiyorlarsa özellikle gece Side'yi ziyaret etmeliler".