İBB tarafından kaderine terk edilen 'Yoros Kalesi' can çekişiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İBB tarafından kaderine terk edilen 'Yoros Kalesi' can çekişiyor

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Beykoz Anadolu Kavağı'nda 800 bin yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, İBB tarafından kaderine terk edildi. Konumu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kale, çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla harabeye döndü.

21.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:41
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İBB tarafından kaderine terk edilen 'Yoros Kalesi' can çekişiyor

İSTANBUL - Beykoz Anadolu Kavağı'nda 800 bin yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, İBB tarafından kaderine terk edildi. Konumu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kale, çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla harabeye döndü.

Bizans İmparatorluğu tarafından 1348 yılında boğazdaki gemileri kontrol etmek için kurulan ve 800 yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, kaderine terk edildi. Eşsiz Boğaz manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kale, bakımsızlıktan harabeye döndü.

"Çöp, çukur ve çamur"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zaman zaman restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan Yoros Kalesi'nin son hali içler acıtıyor. Bakımsızlıktan harabeye dönen kalenin iç kısımlarında çöplerden, çukurdan ve çamurdan geçilmiyor. Tarihe gölge düşüren bakımsızlıktan dolayı kaleye ait surlar zamanla dökülüyor.

Kaleyi gezmeye gelen Özge Akdemir isimli bir vatandaş, "Etrafı çok güzel ama biraz bakımsız gözüküyor. Aşağıda kafeler var ama onların dumanları yukarı doğru geliyor. O yüzden birazcık daha bakım sağlanabilir kale içerisinde. Yani restore edilirse gerçekten çok güzel turistik bir bölge olur. Gerçekten çok bakımsız. Otlar da kendi haline bırakılmış. Yıkılan duvarlar var. Restorasyonun yapılmasını bekliyoruz biz de" dedi.

İBB tarafından kaderine terk edilen \'Yoros Kalesi\' can çekişiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İBB tarafından kaderine terk edilen 'Yoros Kalesi' can çekişiyor - Son Dakika

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