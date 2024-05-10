İbrahim Erkal, ölümünün 7'nci yıldönümünde şarkılarıyla anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İbrahim Erkal, ölümünün 7'nci yıldönümünde şarkılarıyla anıldı

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Büyükçekmece'de düzenlenen anma programında İbrahim Erkal'ın şarkılarını seslendiren ünlü sanatçılar, Erkal'a vefa gösterdi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe birçok kişi katıldı.

10.05.2024 09:08  Güncelleme: 09:18
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İbrahim Erkal, ölümünün 7'nci yıldönümünde şarkılarıyla anıldı

Büyükçekmece'de ünlü sanatçılardan Erkal'a vefa

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından 7 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için düzenlenen anma programında Erkal'ın anısına çıkarılan "Hürmet" isimli albümde yer alan sanatçılar Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge sevilen şarkıları seslendirdi.

Büyükçekmece Belediyesi, 7 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ı anma amacıyla "Yıldızlar Arasında Senin Şarkıların" isimli etkinlik düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, oğlu İbrahim Eralp Erkal ve birçok Büyükçekmeceli vatandaş katıldı. Anma gecesine gelen sanatçılardan Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge İbrahim Erkal'ın şarkılarını sahneye çıkarak söyledi. Erkal'ın anısına çıkarılan "Hürmet" isimli albümde de yer alan sanatçılara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından plaket takdim edildi.

"İbrahim Erkal şiir ve şarkılarıyla, güzelliği ile, insancıllığıyla, ailenin, sevenlerinin kalbinde taht kurmuştur"

Program öncesi konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İbrahim Erkal'ı kaybedişimizin tam 7. yılı. Çok kıymetli bir aile ferdimizdi. Yeğenimin eşiydi. Çocukları, eşi ve onunla çok mutluyduk. Bir takım şiirlerinde, şarkılarında dile getirdiği gibi aramızdan sessiz sedasız kimseye sormadan ayrıldı. Genç yaşta ayrılması tabi ki aile için büyük bir üzüntü. Ama hala ülkenin her bir yerinde, Anadolu'da, gittiğimiz memleketinde daha yoğun İbrahim Erkal dinleniyorsa gitmeden önce bu ülkeye, bu dünyaya sanat adına demek ki önemli şeyler bırakmış ki bunlar çalınıyor. Zaten bazı değerler, bazı şeyleri kaybettikten sonra anlaşılır. İbrahim Erkal ve bazı sanatçılarımızın değerlerinin, onları kaybettikten sonra daha çok anlaşıldığına yaşamım boyunca şahitlik ettim. Ruhu şad olsun. İbrahim Erkal şiir ve şarkılarıyla, güzelliği ile, insancıllığıyla, ailenin, sevenlerinin kalbinde taht kurmuştur. Bu şekilde anılmaya devam edecektir. Çocukları, yeğenim onu yaşatmaya devam edeceklerdir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ise "7 sene geçmesine rağmen insanların gönlüne girmesi bana çocuklarım için büyük bir onurdur. İbrahim gerçekten herkesin dediği gibi bir halk ozanıydı. Halkın sanatçısıydı ve hala halkın içinden. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vefatından sonra da İbrahim için kötü diyen tek kişi görmedim" diye konuştu.

Etkinlik öncesi konuşan sanatçı Irmak Arıcı, çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Yer yer duygulanacağız. İbrahim Erkal benim için bir müzisyen olarak gerçekten çok kıymetli. Ailesini tanıma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Kendileri çok kıymetli insanlar. Müzisyen olarak değil, insani duygularıyla da bize her zaman örnek olduğu için kendisini rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Etkinlik öncesi konuşan bir başka sanatçı Serkan Kaya ise "İbrahim Erkal hepimiz için çok kıymetli bir insandı. Onu her zaman sevgi ve hürmetle anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama kelimeler yetmez" dedi.

Programda konuşan Kafadar grubu üyeleri " Biz 'Vur dibine' isimli şarkıyı seslendirdik. Zaten birçok şarkısı olduğu gibi o da çok beğendiğimiz bir şarkıydı. Bize kısmet oldu. Şarkılar çok güzel. Geçmişte İbrahim ağabey ile birçok anımız da olmuştu. Çok duygusal ve etkileyici oluyor. Keşke aramızda olsaydı da onunla beraber yapsaydık. O yüzden çok hüzünlü oluyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal, ölümünün 7\'nci yıldönümünde şarkılarıyla anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İbrahim Erkal, ölümünün 7'nci yıldönümünde şarkılarıyla anıldı - Son Dakika

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