"Suruç 3. Nar Festivali" başladı - Son Dakika
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"Suruç 3. Nar Festivali" başladı

24.09.2022 00:52
"Suruç 3. Nar Festivali" başladı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ve Kaymakamlığınca düzenlenen "Suruç 3. Nar Festivali" başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ve Kaymakamlığınca düzenlenen "Suruç 3. Nar Festivali" başladı.

İlçeye özgü narın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü.

Festival, Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Katılımcılar daha sonra yöresel lezzetler ve ürünlerin tanıtıldığı stantları gezerek halk oyunları gösterisini izledi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, festivalin coşkulu bir şekilde gerçekleştiğini ve ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Festivalin ilçenin tanıtımına büyük katkı sunacağına inandığının altını çizen Aktaş, "Suruç ilçemizde bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festival bölge halkının yoğun katılımıyla çok güzel bir şekilde başladı. Festivalimizin ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Artık Suruç'un olumsuz konularla değil, böyle güzel etkinliklerle anılmasını istiyoruz. Bu çalışmalara da halkımızın gösterdiği ilgi bunun en güzel örneğidir. 25 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalimizde birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak ve bir çok renkli etkinlik gerçekleştireceğiz." dedi.

Festival kapsamında şarkıcı Manuş Baba konser verdi.

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Kaynak: AA

Suruç Belediyesi, Şanlıurfa, Nar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Suruç 3. Nar Festivali' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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