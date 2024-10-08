İDOB'dan 'Uçan Hollandalı' Operası - Son Dakika
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Kültür Sanat

İDOB'dan 'Uçan Hollandalı' Operası

İDOB\'dan \'Uçan Hollandalı\' Operası

'Uçan Hollandalı' Operası, 12-17 Ekim ve 2-6 Kasım'da AKM'de sanatseverlerle buluşuyor.

08.10.2024 14:07
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İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 'Uçan Hollandalı' Operasını, 12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturuyor.

Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan ve Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen 'Uçan Hollandalı' Operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker'in rejisi ile AKM'de sahneleniyor. Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserde dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi ise Emre Karaca'ya ait. İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor. Temsillerde; 'Der Holländer' rolünde; Alper Göçeri/ Murat Güney, 'Senta' rolünde Perihan N.Artan/ Evren Ekşi, 'Daland' rolünde Umut Tarık Akça/Göktuğ Alpaşar, 'Erik' rolünde Efe Kışlalı/ Hüseyin Likos, 'Mary' rolünde Aylin Ateş/ Deniz Likos, 'Der Steuermann' rolünde Berk Dalkılıç/ Yoel Keşap sahnede olacak.

ESERİN KONUSU

Uçan Hollandalı (Der Holländer), denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahküm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak 'mükemmel aşk' olabilecek midir? Wagner'in diğer eserlerine de hakim olan dört tema, 'Uçan Hollandalı'daki olay örgüsünün temel taşlarını oluşturur: ölüme duyulan özlem, kadının fedakarlık yapma isteği, aşk-ölüm ve kefaret.

Eser, 12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde AKM'de sahnelenecek.

Kaynak: DHA

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