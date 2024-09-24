Iğdır'da Ahilik Kültürü Haftası Kutlandı

Kültür Sanat

Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programı düzenlendi

IĞDIR - 37. Ahilik Haftası kutlama programı çerçevesinde Iğdır'da kutlama programı düzenlendi.

37. Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Iğdır Kültür merkezinde kutlama programı düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda yapılan konuşmalarda Ahiliğin önemi anlatıldı. Ahilik teşkilatının dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olduğunu söyleyen Iğdır Ticaret İl Müdür Vekili Mücahit Yalçın; "81 ilimizde kutlanan Ahilik haftası bu yıl ilimizde düzenlenen çeşitli programlarla kutlanmaktadır. 13. yüzyılda Ahi Evran Veli tarafından dünyanın ilk sivil toplum örgütlenmesi olarak kabul edilen Ahilik Teşkilatı bir taraftan ticareti düzenlerken bir taraftan da sanatkarların ahlak, doğruluk ve merhamet yönlerinde yetiştiren bir teşkilatlanmadır. Arapça kardeşlik anlamına gelen Ahi sözcüğünün teşkilatın adı olarak kabul eden anlayışın vizyonun temelinde birlik ve beraberlik vardır" dedi.

Programda katılımcılara Ahilik pilavı ikramında bulunuldu.