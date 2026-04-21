İKÇÜ Film Festivali Başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ikinci kez düzenlediği Film Festivali, "Nasipse Olur" filminin gösterisiyle başladı.

Üniversitenin merkez kampüs şenlik alanında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, 32'si yarışma kategorisinde olmak üzere 85 filmin izleyiciyle buluşacağını söyledi.

İKÇÜ Film Festivali'nin genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olarak kurgulandığını belirten Bulduklu, "Devamlılığı sağlayarak İzmir'in festivali olma iddiamız var. Geçen yıl yola çıkarken festivalin sürekliliği vurgusunu özellikle yapmıştık ve bunun devamlılığı için paydaşlarımızdan güç aldığımızı ifade etmiştik. Gelinen noktada güçlü paydaşlarımızla büyük hedefler koyacak cesarete sahip bir festival olduğumuzu açık olarak görüyoruz. Biz İzmir'in festivaliyiz ve şehirle daha fazla etkileşim içinde bir gelenek oluşturma vizyonunu ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Bulduklu, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

İzmir'in birçok noktasında teknoloji, vicdan ve çocuk temalı filmlerin gösteriminin yapılacağını anlatan Bulduklu, şunları kaydetti:

"Sanatın belli bir kesimin değil, toplumun her kesiminin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle etkinliklerimizi geniş kitlelere ulaştırmayı, sinemayı herkes için erişilebilir kılmayı temel sorumluluk olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla buluşacağız. 23 Nisan'da çocuk filmleri kuşağıyla izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. İnanıyorum ki, ilerleyen yıllarda bu festival büyüyerek devam edecek."

İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran da festivalin bu yılki mottosunun "Kültürel miras" olduğunu, bu konudaki özel seçkileri de sinemaseverlerle buluşturacaklarını aktardı.

Demirkıran, ücretsiz film gösterilerinin İKÇÜ Çiğli Yerleşkesi'nde, Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda, İstinye Park Renk Sineması'nda ve Urla Dam'da yapılacağını bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından "Nasipse Olur" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, "Nasipse Olur" filminde rol alan oyuncu Hakan Bulut ile söyleşi düzenlendi.

Festival, 25 Nisan'da sona erecek.