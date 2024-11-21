İkizlerden Tiyatro Oyunu: \'İkizi Birden\'

Kültür Sanat

İstanbul'da yaşayan tek yumurta ikizi Cevahir ve Hüseyin Önder, kaleme aldıkları tiyatro oyununu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1972'de dünyaya gelen ikizler, ilk, orta ve lise eğitimlerini birlikte tamamladı.

İstanbul'daki üniversite eğitimlerinde yolları kısa süreliğine ayrılan kardeşler, beraber yaptıkları askerliğin ardından iş hayatına adım attı.

Uzun yıllardır reklam sektöründe faaliyet gösteren Cevahir ve Hüseyin Önder, bir süre önce "İkizi Birden" adlı oyunu yazarak sahnelemeye başladı.

İkizler, Gökhan Soykök'ün yönettiği oyunu yarın memleketleri Fatsa'da, 23 Kasım Cumartesi günü ise Altınordu ilçesinde sahneleyecek.

"Oyunu, ikiz olmanın avantajlarını kullanabileceğimiz hikaye üzerine kurguladık"

Cevahir Önder, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli markalarına 20 yıldır reklam danışmanlığı yaptıklarını söyledi.

Reklamın da sanatın bir dalı olduğunu, birçok markaya reklam metinleri yazdıklarını belirten Önder, bu süreçte kendileri için çok sayıda ikiz hikayeleri kaleme aldıklarını ifade etti.

Tiyatroya her zaman ilgi duyduklarını ve sahnede olmayı hayal ettiklerini anlatan Önder, hem reklamcılık hem de tiyatroda iyi işler yapma misyonu edindiklerini vurguladı.

Önder, tek perdelik oyundan seyircilerin yüzündeki gülümsemeyle ayrılmak istediklerini dile getirerek, "Tepkiler de bu yönde devam etti. Burada 6'ncı oyunumuz olacak. O yüzden de çok mutluyuz." dedi.

Oyunun prömiyerini iki ay önce İstanbul'da yaptıklarını ve önemli sahnelerde perde açtıkları bilgisini paylaşan Önder, Karadeniz turnesinin ardından farklı şehirlerde sahne alacaklarını anlattı.

Önder, 60 dakikalık oyunu, ikiz olmanın avantajlarını kullanabilecekleri hikaye üzerine kurguladıklarına işaret ederek, "İlk defa insanlar böyle bir şey izliyor. İkizlik üzerine oyunun nasıl yazıldığını hem de ikizlerin bunu nasıl oynadığını, sahnede nasıl icra ettiklerini gerçekten merak ediyorlar. Bu da bizim oyunumuzdaki enerjimize yansıyor." diye konuştu.

Oynadıkları karakterlerin hayatın içerisindeki karakterlere çok yakın olduğunu belirten Önder, "Oyunda yüzde 50 bizi, yüzde 50 de yazdığımız iki karakteri oynadık. O yüzden de çok sorun olmadı. Yani role girmemiz çok daha kolay oldu." ifadesini kullandı.

"Tiyatroda en önemli şey, seyirciyi oyunun içine almaktır"

Hüseyin Önder ise 1,5 sene önce yazdıkları oyunda ikizler arasındaki fikir çatışmasını kurguladıklarını söyledi.

Önder, sahnedeki enerjilerine yönelik olumlu tepkiler aldıklarını, iki kişi olmalarına rağmen sahneyi çok iyi dolduklarının söylendiğini aktardı.

Sahnedeki enerjinin seyirciye de geçtiğini ifade eden Önder, "Çünkü tiyatroda en önemli şey, seyirciyi oyunun içine almaktır. Galiba biz onu çok iyi başarıyoruz. Amacımız televizyonda bir program yapmak. Bunun da çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Önder, ailesinde yetenekli isimler olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Popüler kültüre birçok şey katmış insanlardan oluşan bir aileye mensubuz. Dayımız, Erdoğan Arıca. Galatasaray ve Fenerbahçe'de top oynayan, milli takım kaptanlığına kadar yükselmiş çok değerli bir spor adamıydı. Bize gerçekten çok iyi rol model oldu. Kadir İnanır, büyük dayımız. Ne yaptığını anlatmama bile gerek yok. Müzik alanında Soner Arıca, yine sinemada Levent İnanır dayımız. Tabii böyle bir aileye sahip olmak gerçekten büyük bir şans ama büyük de bir sorumluluk."