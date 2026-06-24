İran'da Hz. Hüseyin İçin Aşure Yası - Son Dakika
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İran'da Hz. Hüseyin İçin Aşure Yası

24.06.2026 23:44
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İranlılar, Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini, Müslümanlarca kutsal sayılan Muharrem ayında çeşitli etkinliklerle anıyor.

İranlılar, Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini, Müslümanlarca kutsal sayılan Muharrem ayında çeşitli etkinliklerle anıyor.

Hicri aylardan Muharrem'e oldukça büyük önem atfedilen İran'da bu ayın ilk gününden, 9. (Tasua) ve 10. (Aşure) günlerine kadar dini-milli geleneklere göre çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Şiilerin 3. İmamı Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yasını tutan İranlılar, İslam tarihinde yaşanan bu trajedinin yıl dönümünden bir gün önce Muharrem'in 9. günü sokaklara döküldü ve elleriyle göğüslerini dövdüler.

Mescitler ve sokaklarda özel olarak hazırlanan alanlarda toplanan halk, Hz. Hüseyin ve arkadaşları hakkındaki konuşmaları dinledi, okunan dua, ilahi ve methiyelere göz yaşlarıyla eşlik etti.

Şii inanışa göre, Hz. Hüseyin'in matemi, ağlanarak, sırta zincirle göğseyse elle vurularak tutuluyor. Şiiler'de, İmam Hüseyin için ağlamanın, sırta zincirle vurmanın, siyah giyerek yas tutmanın, insanın günahlarını dökeceğine, kişiyi Hz. Hüseyin'in şefaatine ve Allah'a ulaştıracağına inanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İran'da Hz. Hüseyin İçin Aşure Yası - Son Dakika

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