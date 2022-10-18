İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika
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İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtı

18.10.2022 09:39

İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtıİSTANBUL Küratörlüğünü İranlı Sanatçı Maryam Motaghi'nin yaptığı Mehregan isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtı

İSTANBUL Küratörlüğünü İranlı Sanatçı Maryam Motaghi'nin yaptığı Mehregan isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 72 eserin yer aldığı resim sergisinde 36 İranlı kadın sanatçının çalışmaları yer aldı.

Kartal'da küratörlüğünü İranlı Sanatçı Maryam Motaghi'nin üstlendiği ve 36 İranlı kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Mehregan Resim Sergisi kapılarını açtı. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergide kara kalem, sulu boya, minyatür ve İran minyatürü tekniklerinin kullanıldığı 72 eser yer aldı. Serginin açılışına Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ile Hüseyin Tozkoparan, İranlı kadın sanatçılar ve sanatseverler katılım sağladı. 7 gün boyunca açık olacak olan sergi ilk gününde yoğun ilgi gördü. Sanatçı Maryam Faris'in, sulu boya tekniğiyle hazırladığı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in portresi ise beğeni topladı.

"Bu imkanları tanıyanlara teşekkür ediyoruz"

Sergi açılışında konuşan İranlı Küratör Maryam Motaghi, "Ülkemizde, bizlere eserlerimizi sergileme imkanı vermiyorlar. Zorluk çıkarıyorlar. Biz de farklı ülkelerde sergiliyoruz. İnşallah İran'daki bu problem hallolacak. Türkiye'de bize bu imkanları tanıyanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Eserlerimizi gösterebiliyoruz"

Sergiye olan ilgiden memnun kaldıklarını belirten İranlı sanatçı, "Düşüncelerimizi, fikirlerimizi tablolarımızla göstermeye çalışıyoruz. Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. 2 senedir buraya aralıklı olarak gelerek sergi açabiliyoruz. Eserlerimizi gösterebiliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, İran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı kadın sanatçıların 'Mehregan' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika
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