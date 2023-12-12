İranlı Müzisyen Alireza Ghorbani, Konya\'da Konser Verdi

İran geleneksel müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Alireza Ghorbani, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Konya'da konser verdi.

Valilik ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen programda, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alan Ghorbani, geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde Ghorbani'nin seslendirdiği eserleri çok sayıda yerli ve yabancı turist dinledi.