İsa Bey Camisi 28 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İsa Bey Camisi 28 Şubat'ta Açılıyor

İsa Bey Camisi 28 Şubat\'ta Açılıyor

Selçuk'taki İsa Bey Camisi, restorasyon sonrası 28 Şubat'ta ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

15.02.2025 11:47
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İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak.

Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan ve Anadolu Beylikleri döneminin görkemli yapıları arasında yer alan camideki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarihi dokusuyla öne çıkan cami, 28 Şubat'taki ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

"Özgün mimari korundu"

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, AA muhabirine, 2023 yılında başlayan restorasyon sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Caminin mülkiyetinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu belirten Can, "İsa Bey Camisi, Anadolu Beylikleri döneminin en büyük camilerinden biri olması ve Efes Antik Kenti'ne yakınlığı nedeniyle özel bir öneme sahip. Ancak zaman içerisinde yıprandığı için bakıma ihtiyacı bulunuyordu, özellikle minaresinde büyük sıkıntılar vardı." ifadelerini kullandı.

Can, İzmir Valiliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında valilik tarafından yürütülen restorasyonun tamamlanma aşamasına geldiğini kaydederek, ramazan ayına günler kala caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Can, caminin çatısı ve kubbesindeki kurşunların yenilendiğini kaydederek güçlendirme amacıyla duvarlara kireç harç enjeksiyon yaptıklarını, destekleyici sistemler kullandıklarını ve zemini güçlendirdiklerini anlattı.

Taş işçiliğin ve özgün mimarinin korunduğunu vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Şu an caminin son hazırlıkları yapılıyor. Halılar döşenmeye başladı, peyzaj düzenlemeleri tamamlanıyor. İnşallah 28 Şubat'ta, İsa Bey Camisi'ni yeniden ibadete açacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sürecin her aşamasında denetim sağladık ve restorasyonun koordinasyonunu üstlendik. Bu projede mühendislerimiz, mimarlarımız ve teknik ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı."

"Camimize kavuşacağımız için çok mutluyuz"

İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir de camiye yeniden kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Camiden uzak kalmanın kendileri için zor olduğunu aktaran Taşdemir, "Yalnızca bölge halkı için değil, yurt dışından gelen ziyaretçiler için de uzun bir bekleyişti. Ancak Allah'a hamdolsun ki camimiz tekrar açılacak, bundan dolayı çok mutluyuz. Hem ibadet edebileceğiz hem de ziyaretçilerimiz bu kutsi havayı yeniden soluyabilecek." dedi.

Camiyi ziyaret eden yabancı turistlere İslam'ı anlatan Taşdemir, "Burada daha önce 21 dilde yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim dağıttık. Bu hizmetimizi daha rahat ve kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. O nedenle gerçekten çok mutluyum. Çünkü bu cami bizim kaderimiz, özellikle benim kaderim. Camimiz, 28 Şubat Cuma günü açılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İsa Bey Camisi 28 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika

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