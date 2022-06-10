İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı - Son Dakika
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İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı

10.06.2022 13:04
İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı

Sakarya'da 24 işitme engelli kadının yaptığı mantılardan elde edilen gelirle, başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri karşılanıyor.

Sakarya'da 24 işitme engelli kadının yaptığı mantılardan elde edilen gelirle, başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri karşılanıyor.

Adapazarı ilçesindeki işitme engelliler Kur'an kursu öğrencisi kadınlar, ziyaret ettikleri Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Biriminde yürütülen yardım faaliyetlerinden etkilenerek, çalışmalara katkıda bulunmak için harekete geçti.

Yaklaşık 1 aydır belirli günlerde mantı açmak için kolları sıvayan kadınlar, ihtiyaç sahipleri için gelir elde etmenin yanı sıra birbirleriyle kurdukları etkileşim sayesinde sosyalleşme imkanı buluyor.

Mantıların satışından elde edilen gelir, başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım faaliyetlerinde kullanılıyor.

Yardıma muhtaç insanların yüzünü bir nebze olsun güldürmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, engellerini aşarak yardımseverlik örneği sergiliyor.

"İhtiyaç sahiplerine destek olmak istiyoruz"

Tümen Camisi İşitme Engelliler Kur'an Kursu öğreticisi Arzu Geloğlu, AA muhabirine, kadın öğrencilerle haftanın 6 günü Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersi yaptıklarını söyledi.

"Dünya Engelliler Haftası" kapsamında Sakarya İHH'yı ziyaret ettiklerini dile getiren Geloğlu, burada mantı yapan kadınları gördüklerini, etkinlik fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını anlattı.

Geloğlu, çalışmalar sırasında işaret diliyle öğrencilerine yardımcı olduğunu belirterek, "İşlerimiz böylece biraz daha kolaylaşıyor çünkü işitme engelliler kendilerini anlatmayı, karşısındakinin de kendisini anlamasını istiyor. Sahada yaparak öğreniyorlar, bizim anlatmamız yeterli olmuyor. Hem anlatıp hem uygulama yaptığımızda daha etkili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İşaret diliyle kendisini ifade eden işitme engelli Ayla Duman da mantı açarak ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Mantı yapmak çok kolay, bu bizim onlara hediyemiz. Çok severek yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Sakarya, İHH, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı - Son Dakika

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