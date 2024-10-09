İskoçya Vatandaşı Müslüman Oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan, Müslüman oldu.

Morgan'ın eşi İsmail Kocaoğlu ile başvurusu üzerine, İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı.

Müftü İbrahim Kapancı, kelimeişehadet getiren Morgan'a, İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Müftü Kapancı, İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.