Tabaktaki Manisa kebabı üçüncülük getirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Manisa'yı temsil eden fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Manisa'nın simge lezzeti olan Manisa Kebabı'nı konu alan fotoğrafıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve sanat yoluyla etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. 12 yabancı ve 19 ulusal kardeş şehirden yoğun katılımın olduğu yarışmada seçici kurul, yüzlerce eseri titizlikle değerlendirdi.

Üç kategoride yarışma düzenlendi

Yarışma; 'Şehrin Yeşil Nefesi', 'Bir Tabağın Hikayesi' ve 'Miniklerin Gözünden Şehir' olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi. Yerel ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının katıldığı organizasyonda şehirlerin doğası, mutfak kültürü ve çocukların şehir yaşamına bakışı objektiflere yansıdı.

Manisa Kebabı üçüncülük getirdi

Yarışmanın dikkat çeken kategorilerinden biri olan "Bir Tabağın Hikayesi" bölümünde Manisa'yı temsil eden fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, kentin tescilli lezzeti olan Manisa Kebabını sanatsal bir bakış açısıyla kadrajına taşıdı. Aybey'in çektiği fotoğraf, jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görülerek Manisa'ya gurur yaşattı.

Uluslararası katılımın olduğu yarışmada elde edilen başarı, Manisa'nın hem mutfak kültürünün hem de sanatsal değerlerinin tanıtımına katkı sağladı. - MANİSA