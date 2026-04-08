Tabaktaki Manisa kebabı üçüncülük getirdi

08.04.2026 14:45  Güncelleme: 14:46
Karşıyaka'da düzenlenen 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Manisa'yı temsil eden fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Manisa Kebabı temalı fotoğraflarla üçüncülük ödülü aldı. Yarışma, kültürel bağları güçlendirmeyi ve sanat yoluyla etkileşimi artırmayı amaçladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda Manisa'yı temsil eden fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Manisa'nın simge lezzeti olan Manisa Kebabı'nı konu alan fotoğrafıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve sanat yoluyla etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen 'Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. 12 yabancı ve 19 ulusal kardeş şehirden yoğun katılımın olduğu yarışmada seçici kurul, yüzlerce eseri titizlikle değerlendirdi.

Üç kategoride yarışma düzenlendi

Yarışma; 'Şehrin Yeşil Nefesi', 'Bir Tabağın Hikayesi' ve 'Miniklerin Gözünden Şehir' olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi. Yerel ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının katıldığı organizasyonda şehirlerin doğası, mutfak kültürü ve çocukların şehir yaşamına bakışı objektiflere yansıdı.

Manisa Kebabı üçüncülük getirdi

Yarışmanın dikkat çeken kategorilerinden biri olan "Bir Tabağın Hikayesi" bölümünde Manisa'yı temsil eden fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, kentin tescilli lezzeti olan Manisa Kebabını sanatsal bir bakış açısıyla kadrajına taşıdı. Aybey'in çektiği fotoğraf, jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görülerek Manisa'ya gurur yaşattı.

Uluslararası katılımın olduğu yarışmada elde edilen başarı, Manisa'nın hem mutfak kültürünün hem de sanatsal değerlerinin tanıtımına katkı sağladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
