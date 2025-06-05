Isparta'da 400 Yıllık 'Kurban İndirme' Geleneği Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Isparta'da 400 Yıllık 'Kurban İndirme' Geleneği Kutlandı

05.06.2025 15:34
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Isparta'da 400 yıldır süregelen Kurban İndirme geleneği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in katılımıyla geniş bir organizasyonla yaşatıldı. Tören, çeşitli etkinliklerle renklendirildi ve geleneğin geleceğe aktarılması vurgulandı.

Isparta'da 400 yıllık 'Kurban İndirme' geleneği, yaşatılmaya devam ediliyor

Başkan Başdeğirmen: "Geçmişimizi bilemezsek, geleceğe adım atamayız"

ISPARTA - Isparta'da 400 yıldır süre gelen Kurban İndirme geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. Geleneksel Kurban İndirme Töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Geçmişimizi bilemezsek, geleceğe adım atmamız mümkün değildir. Gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak görevimizdir" dedi.

4 asırdır süre gelen ancak son yıllarda uygulanmayan Kurban İndirme geleneği Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in önceki dönemde göreve gelmesiyle birlikte Isparta Belediyesi ve Keçeci ile Doğancı mahalle muhtarlıkları tarafından tekrar yaşatılmaya başlanmıştı. Geleneğe göre kurbanlıklarını alan ve çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim edilerek yaklaşık bir ay dağlarda bakılan küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı'ndan hemen önce sahipleri tarafından teslim alınıyordu. Bu gelenek bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programda çeşitli etkinlikler yer aldı

Kurban indirme geleneği bu yıl da Gökçay Mesireliği alanından başlatıldı. Mesirelik alana çocuklar için balon park ve Yörük çadırı kuruldu. Mehteran gösterisiyle başlayan programda Ertuğrul Kiraz misafirler için şarkılar söyledi, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Geçmişte neler olmuş, atalarımız neler yapmış bunları bilmek zorundayız"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahallelerin çok güzel gelenek ve görenekleri olduğunu ifade etti. 400 yıllık bir gelenek olan kurban indirme töreninin yaşatılmasından memnun olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, geleneğin o dönemlerdeki gibi yaşatılmaya ve çocuklara aktarılmaya çalışıldığından bahsederek, "Geçmişimizi bilemezsek, geleceğe adım atmamız mümkün değildir" diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Geçmişte neler olmuş, atalarımız neler yapmış bunları bilmek zorundayız. Biz de üzerimize düşenleri bu konuda yapıyoruz. Ben yukarı mahallerde büyüdüm. Annem Dere Mahallesi'nde Paşaların sülalesinin kızıdır. Babam Dere Mahallesi'nden değirmencilerin çocuğudur. İlk değirmeni kuran ailenin çocuğudur. Keçeci Mahallesi'nde oturanlar bilir rahmetli Kireçci Ali vardır. Ben Kireçci Ali'nin torunuyum, kızının oğluyum. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bu mahallelerde gelenek ve göreneklerimizi yerine getirmekten daha güzel bir şey yok. Bu etkinlikte bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzellikler çocuklarımıza örnek olur. Çocuklarımıza bu güzellikleri yaşatmak boynumuzun borcudur. Törene katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Başdeğirmen küçükbaş kurban satın aldı

Konuşmaların ardından muhtarlar tarafından Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra Doğancı ve Keçeci Mahalle Muhtarlıklarıyla birlikte Gökçay'dan başlatılan etkinlik kurbanlıkların Keçeci Mahallesine indirilmesi, duaların yapılmasıyla son buldu. Burada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazarlıkla küçükbaş kurbanlık satın aldı.

Geleneksel Kurban İndirme Törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Albay Yunus Emre Karamanoğlu, İçişleri Bakanlığı İller Dairesi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, CHP İl Başkanı Hasan Karaca, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve konfederasyon yönetimi, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da 400 Yıllık 'Kurban İndirme' Geleneği Kutlandı - Son Dakika

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