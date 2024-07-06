Isparta'da Kafe ve Restoranların Duvarlarını Tuval Olarak Kullanan Genç Ressamın Hayali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Isparta'da Kafe ve Restoranların Duvarlarını Tuval Olarak Kullanan Genç Ressamın Hayali

Isparta'da yaşayan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, resim yeteneğini keşfedince talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek geçimini sağlıyor. Kurt, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur ve Denizli'de yaklaşık 200'ün üzerinde duvar resimleri yapmıştır. Hayali ise daha büyük duvarlara devasa resimler çizmektir.

06.07.2024 16:43
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Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek.

Kentte yaşayan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, resim yeteneğini keşfedince talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek geçimini sağlıyor.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Dumlupınar Üniversitesi Çizgi Film Animasyon bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek hayatını kazanmaya başladı.

Tanıdıklarının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle işletmelerin duvarlarına resim çizen Kurt, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur ve Denizli'de yaklaşık 200'ün üzerinde duvar resimleri yaptı.

Kafe ve restoranların duvarlarını renklendiren Kurt, para kazanmanın yanında kendine özgü resim ve çizgi tasarımlarını da farklı insanların beğenisine sunma imkanı buluyor.

Hayali daha büyük resimler yapmak

Sanatla ilgilenmeye ilkokul yıllarında başlayan Alaattin Kurt, AA muhabirine, yeteneğini keşfettikten sonra çizim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Gelecekte büyük binaların duvarlarına devasa resimler yapmak istediğini belirten Kurt, "Diğer bir projem ise büyük bir sanat atölyesi açmak. Bu atölyede büyük tablolar üzerinde çalışabileceğim, heykel ve ahşap işleriyle uğraşabileceğim bir alan istiyorum. Ayrıca, bu mekanıma canlılık katması açısından sanat eğitimi ve resim kursları da düzenlemek istiyorum." diye konuştu.

Kurt, resim yapmak isteyen gençlere bu işe hobi olarak başlayabileceklerini ancak profesyonelleşmek istiyorlarsa temel sanat eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

İşletmesine resim yaptıran Hilal Yavuz Kiremitçi de iş yerindeki klimanın hortumundan rahatsız olduğu için duvara kahve ağacı resmi yaptırdığını ancak Kurt'un resmini çok beğenince iş yerinin iki farklı alanına daha resim çizdirdiği aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da Kafe ve Restoranların Duvarlarını Tuval Olarak Kullanan Genç Ressamın Hayali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kafe ve Restoranların Duvarlarını Tuval Olarak Kullanan Genç Ressamın Hayali - Son Dakika
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