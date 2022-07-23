İsrail'in Çerkez köyünde Kafkas dans gösterisi

KFAR Osmanlı Devleti tarafından Filistin topraklarına yerleştirilen Çerkezlerden oluşan ve bugün İsrail'in sınırları içende yer alan Çerkez Kfar Kama köyünde düzenlenen Çerkez festivalinde Kafkas dans gösterisi gerçekleştirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Kfar Kama köyünde iki günlük bir Çerkez Kültür Festivali gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde, Kafkas yerel dansları sergilendi.

Ankara Çerkes Derneğinden Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, 30 dansçısıyla festivalde sahne aldı. Dans topluluğuna Ankara'dan gelen Badin müzik grubu da eşlik etti. Kfar Kama köyünden 10 kişilik Tipsa Kafkas dans grubu da festivalde sahneye çıktı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden temsilciler de izleyiciler arasında yer aldı.

Kfar Kama Belediyesi Eğitim Kurumları Müdürü Şevki Ercan, AA muhabirine, her yıl temmuzda festivalin gerçekleştirildiğini belirterek, festival kapsamında yerel ürün pazarı kurulduğunu anlattı. Ercan, bugün de Kafkas dansları gösterisi yapıldığını dile getirdi.

Kırım Savaşı sırasında Rusların Kafkasya'dan sürdüğü Çerkezler, Osmanlı Devleti tarafından önce Selanik bölgesine, 1872'de de tarihi Filistin topraklarına yerleştirildi.

Osmanlı döneminde bölgede 10 Çerkez köyü varken, İsrail kurulduktan sonra buradaki Çerkezlerin büyük bölümünün göç etmesiyle artık bu köylerin sayısı 2'ye düştü. O köylerden biri olan 900 haneli Kfar Kama'da 5 bine yakın Çerkez yaşıyor.

Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Kfar Kama halkının, köye gelmesinden kısa bir süre sonra inşa ettiği caminin minberi ve üzerindeki Osmanlı bayrağı simgesinin bugüne kadar korunmuş olması dikkati çekiyor.