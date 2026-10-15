İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ordu'daki 2100 yıllık Kibele heykelini restore ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ordu'daki 2100 yıllık Kibele heykelini restore ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ordu\'daki 2100 yıllık Kibele heykelini restore ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Kurul Kalesi'nde 2016'daki kazıda bulunan 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restore ediliyor. Arkeolog Fırat Buzlu nezaretinde restorasyonu süren heykelin 6 aya kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Ordu'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restorvasyon sürecinden geçiyor. Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan eser, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Ordu'da Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan kazılarda, yaklaşık MÖ 1. yüzyıl, VI. Mithridates dönemine ait olduğu belirlenen 2100 yıllık "Ana Tanrıça Kibele heykeli" koruma ve restorasyon çalışmaları kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restorvasyon işleminden geçiyor.

Arkeolog Fırat Buzlu nezaretinde büyük bir titizlikle restorvasyonu yapılan Kibele'nin 6 aya kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatİstanbulKültürGüncelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:10:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ordu'daki 2100 yıllık Kibele heykelini restore ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei