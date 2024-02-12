İstanbul\'dan Buenos Aires\'e Müzik Şöleni düzenlendi

Arjantin'de, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Türkçe ve İspanyolca eserlerin repertuvarının yer aldığı " İstanbul'dan Buenos Aires'e Müzik Şöleni" adlı program düzenlendi.
YEE'den yapılan açıklamaya göre, başkent Buenos Aires'te, Türk müziği ile dünya müziklerinin eşsiz bir harmoniyle buluşturuldu ve sanatseverlere unutulmaz müzik şöleni sunuldu.
İstanbul'dan Buenos Aires'e Müzik Şöleni adı altında gerçekleştirilen konser, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Aydın Bayat'ın açış konuşmalarıyla başladı.
Bayat, Türk Müziğinin hayranlık uyandıran tınısının İspanyol müziğiyle buluşturulduğuna dikkati çekerek, "Bu akşam, müziğin evrensel dili sayesinde sahnede farklı dillerde icra edilecek şarkılarla aynı duyguları paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Konserde Türk gitarist ve besteci Kamil Erdem, Arjantinli bandoneonist Brian Caballero, vokalist Soledad Finoli, perküsyon sanatçısı Juan Luduena, kanun sanatçısı Sami Sebastian ve udi Tarıq Finoli sahne aldı.
Türk ve İspanyol müziklerinden seçkin eserlerin icra edildiği konser, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Özellikle Türk ve Arjantinli sanatçılar, muhteşem performanslarının ardından davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.
Programda "Fikrimin İnce Gülü", "Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına", " Karşıyaka'da İzmir'in Gülü" ve "Çeçen Kızı" başta olmak üzere Türk müziğinin hafızalarda iz bırakan eserleri seslendirilirken, Arjantin müziğinden ise "Naranjo en Flor", "El Ultimo Cafe" ve "Volver" gibi seçkin parçalar icra edildi.
Konserde ayrıca, besteci Kamil Erdem'in "İstanbul" ve "Tango Perla" gibi özel besteleri seslendirildi.
Farklı kültürler bir araya getiriliyor
Yunus Emre Enstitüsü, temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra bulunduğu ülkelerin kültürleri ile Türk kültürünü bir araya getirerek kültürler arası etkileşime de zemin hazırlıyor.
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