İstanbul Devlet Opera ve Balesi, AKM'de "Sesler"i anlatacak - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sesleri anlatacağı yeni konser dizisi, 13 Aralık'ta başlayacak.

"Pes Sesler", "Tiz Sesler" ve "Ara Sesler" başlıkları altında dinleyicilerle buluşacak konserler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

Caner Akın'ın kurgusu ve anlatımıyla hem insan sesleri hem de enstrümanların sesleri, özel besteler ile örneklenerek açıklanacak.

Konser dizisinin ilki "Pes Sesler", 13 Aralık'ta sunulacak. Kontralto Neslişah Pekin ve bas Emre Güngör'ün seslerden örnekler vereceği konserde kontrbas sanatçısı Sami Menekşe, trombon sanatçısı Ali Sönmez ve piyanist Aslıhan Korkmaz sahnede olacak.

"Tiz Sesler" konseri, 27 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak. Soprano Ceren Aydın, tenor Ufuk Toker, keman sanatçısı Vugar Gurbanov ve flüt sanatçısı Filiz Karapınar, piyanist Simten Şenpolat eşliğinde sahneye çıkacak.

"Ara Sesler" konseri ise 10 Ocak'ta yapılacak. Mezzosoprano Ayçin Sürücüer, bariton Şahin Dedeman, viyola sanatçısı Hakan Polat ve korno sanatçısı Şafak Ocaksönmez, piyanist Yuliya Bapova eşliğinde konser verecek.