İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KABİN MEMURU ORKESTRASINDAN KONSER

DÜNYA Kabin Memurları günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Ekip terminalinde bir eğlence düzenlendi. Organizasyonda kabin memurlarından oluşan orkestrasının müzik dinletisi uçuşa hazırlanan arkadaşlarına eğlenceli anlar yaşatmasına neden oldu.

31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü nedeniyle THY Ekip Terminali'nde bir organizasyon düzenlendi. Organizasyona THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncelde katıldı. Etkinlikler kapsamında kabin memurlarından oluşan 6 kişilik orkestranın sergilediği müzik dinletisiyle uçuş öncesi terminalde bulunan arkadaşlarına keyifli dakikalar yaşattı. Organizasyonda THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, kabin memurlarıyla birlikte pasta kesti. Bolat ayrıca, uçuşa giden personele hediyeler ve çiçek takdim etti. 1933 yılında 8 kişilik kabin ekibiyle uçuşlara başlayan THY'de şu an 12 bin 400 kabin memuru bulunuyor.

'İYİKİ VARSINIZ'

Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzünün gülen yüzleri, siz değerli arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutluyorum. Zor günlerde şirketimiz için sergilediğiniz çaba ve misafirlerimizi ağırlarken gösterdiğiniz tebessüm için teşekkür ediyorum. Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz. Bugün birlikte çalıştığımız gibi gelecekte ulaşacağımız başarılı sonuçları da birlikte kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Tüm uçuşlarınızda sağlık ve emniyet diliyorum, iyi ki varsınız' dedi.