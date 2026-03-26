İstanbul\'un Su Yolları Sergisi Açıldı

26.03.2026 11:32
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 'Suyun Hafızası' sergisi, tarihi su yollarını fotoğraflarla tanıtıyor.

İSTANBUL'un su medeniyetini ortaya çıkaran 'Suyun Hafızası: İstanbul Tarihi Su Yolları' fotoğraf sergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sanatseverle buluştu. Sergi; 48 fotoğrafçının dört yıl boyunca, dört mevsim titizlikle gerçekleştirdiği çekimlerden oluşuyor. İstanbul'un abidevi yapıları; kemerler, bentler, sarnıçlar ve çeşmeler karelerde geçmişten günümüze uzanan bir hafızayı estetik bir bakışla yansıtıyor. Seçilen 130 fotoğraftan oluşan sergi 24 Nisan tarihine kadar ziyaret edebilir.

İstanbul'un su mirasına dair görsel arşiv sunan 'Suyun Hafızası: İstanbul Tarihi Su Yolları' fotoğraf sergisi İSKİ ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle İstanbul Kültür Üniversitesi'nde açıldı. Sergi; 48 fotoğrafçının dört yıl boyunca, dört mevsimde titizlikle gerçekleştirdiği çekimlerden oluşuyor.

Sergide İstanbul'un yüzyıllar boyunca inşa edilen su yolları; kemerleri, bentleri, sarnıçları ve çeşmelerinden oluşan fotoğraflar yer alıyor. Sergi, şehrin su mirasına dair kapsamlı bir görsel arşiv sunarken; akademik çalışmalara kaynaklık edebilecek nitelikte bir dijital envanterin de parçasını oluşturuyor.

'MÜHENDİSLİK HARİKALARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜNE KATKI SAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. İFSAK ve İSKİ iş birliğiyle 4 senelik bir emek sonucu İstanbul'un tarihi su yolları ile ilgili çok güzel fotoğraflar çekilmiş. Biz de buna kapılarını açan ilk üniversiteyiz. Bu sayede birçok öğrencimiz hem teknik hem sanatsal anlamda bu sergiden faydalanacak ve deneyimlerini artırıyor olacaklar. Üniversitemizin konumu sebebiyle kapılarımız birçok ziyaretçiye de açık, kolay ulaşabilirler. Toplumumuza suyun değeri, kıymeti ve bununla ilgili yapılan senelerdir yapmış oldukları mühendislik harikalarının görünürlüğüne katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bu iş birliklerinin de artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ SU YAPILARININ RESTORASYONU VE TANITIMI KONUSUNDA BÜYÜK EMEKLER HARCIYORUZ'

İski Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ise "Bildiğiniz gibi bu hafta Dünya Su Günü, 22 Mart'ı kutluyoruz. Dünya Su günü dolayısıyla İSKİ olarak birçok faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. Bu kapsamda bugün Kültür Üniversitesi misafiriyiz. Suyun Hafızası İstanbul Tarihi Su Yolları Fotoğraf Sergisi'ni açmış olduk. İSKİ olarak İstanbul'daki su yapılarının restorasyonu ve tanıtımı konusunda büyük emekler harcıyoruz. Bu noktada birçok kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de İFSAK, sanatçılarımızla beraber 8 sanatçımızın çok farklı mevsimlerde çektiği 1000'in üzerinde eserin içerisinden seçtiğimiz bazı eserleri burada bugün üniversitemiz, öğrencimiz ve sanatseverlerle buluşturmuş olduk. Bu çalışmalardan dolayı İFSAK'a ve bize ev sahipliği yaptığı için de İstanbul Kültür Üniversitesi'ne, kıymetli rektörüne teşekkür ediyoruz" dedi.

'10 BİNLERCE ÇEKİLDİ'

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa, "Bugün burada harika bir sergiyle baş başayız. Öncelikle Kültür Üniversitesi'ne bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir fotoğraf projesiydi. 48 arkadaşımız bu projede yer aldı. 10 binlerce fotoğraf çekildi. İstanbul'un Tarihi Su Yolları'ndaki kemerler, sarnıçlar, gün doğumu, gün batımı fotoğraflarını çektiler. Şu anda buradaki sergide sadece 130 tane seçme fotoğrafı görebiliyorsunuz. İSKİ ile ortak yaptığımız bir proje" dedi.

Sergi 24 Nisan tarihine kadar ziyaret edebilir.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
