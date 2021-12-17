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'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika

'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

17.12.2021 12:31

'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren Aslan balığı ve Balon balıklarının yerel türlere ve ekosisteme olan etkisini gözler önüne seren "İstilacılar" belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

İSTANBUL - Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren Aslan balığı ve Balon balıklarının yerel türlere ve ekosisteme olan etkisini gözler önüne seren "İstilacılar" belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Akdeniz havzasının güncel su altı ve su üstü ekolojik durumuna da ışık tutan "İstilacılar" belgeseli festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Akvaryum'un da aralarında bulunduğu sponsorların desteğiyle çekimleri gerçekleşen "İstilacılar" Türkiye'de istilacı türler ile ilgili ilk belgesel olma özelliği taşıyor.

Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e gelen yüzlerce tür tropik canlı bulunuyor. Akdeniz'e gelen ve yayılım göstermeye başlayan bu göçmen veya istilacı olarak tanımlanan türler Akdeniz için büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbul Akvaryum sponsorluğunda, biyolog Mert Gökalp yönetmenliğinde çekimleri gerçekleşen "İstilacılar" belgeselinde Akdeniz havzasının su altından ve su üstünden ekolojik bir resmi çiziliyor. Aslan balığı ve Balon balıklarının kıyılarımızdaki durdurulamaz yayılımı, yerel türlere ve ekosisteme olan etkisi, bu balıkları inceleyen 5 bilim insanının gözünden anlatılıyor.

Çok yakında festival yolculuğuna başlayacak "İstilacılar'ın" ilk gösterimi özel bir etkinlik ile 16 Aralık Perşembe günü Aqua Florya'da gerçekleşti.

Akdeniz kıyılarındaki tahribat, aşırı avcılık, iklim değişikliği ve sularımızın ısınması sonucunda değişen denizleri ve bunların gezegene olan etkileri İstilacılar belgeselinde yanıt buluyor.

İstilacılar belgeselinin yönetmeni Mert Gökalp yaptığı açıklamada; "Aslan balıkları akla hayale sığmayacak hızla yayılım gösterdi ve tüm Akdeniz kıyılarımızı kapladı. İstilacılar belgeseli ile bir yandan Aslan balığı, balon balığı gibi diğer İstilacı türleri tanıyarak, burada olmalarının nedenlerini ortaya koyup, sularımızda oluşturdukları tahribatın boyutlarını inceleyerek çeşitli çözüm yollarını bulmaya çalıştık. Çok yakında filmimiz festival yolculuğuna başlayacak." şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum genel müdürü Dilek Çapanoğlu ise yaptığı açıklamada; "İstilacılar belgeselinin sponsoru olmaktan çok mutluyuz. Belgeselimiz, son dönemde denizlerimizdeki yayılımları oldukça artan aslan balığı ve balon balığı gibi istilacı türler konusunda bilgi vermesi ve iklim değişikliği, denizlerin ısınması gibi mevcut sorunlara çözüm yolları sunması açısından oldukça önemli bir bilimsel çalışma oldu." dedi.

Çapanoğlu: "İstanbul Akvaryum akvarist ekibimiz ile belgesel çekimlerine 24 saat süren dalışlar gerçekleştirerek destek verdik ve Aslan Balığının hareketlerini kayıt altına aldık. Edindiğimiz bu verilerden yakın zamanda bir makale yayınlamayı da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Festival, İstanbul, Akdeniz, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'İstilacılar' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika


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