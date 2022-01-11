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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması - Son Dakika

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması

11.01.2022 15:08
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Kayseri'nin Talas ilçesinde "1 Kazanda 3 Kepçe" yemek kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Kayseri'nin Talas ilçesinde "1 Kazanda 3 Kepçe" yemek kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Talas Belediyesi ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hazırlanan yemek kitabının tanıtımı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Büyükelçi Ruch, Türklerin çok zengin, çeşitli ve hoşgörüye dayalı bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Geçmişe sahip çıkılmasının kendisini etkilediğini belirten Ruch, üç farklı kültürün yemeklerini bir araya getiren kitabın önemini anlattı.

Farklı kültürlerin yemeklerini denemenin hoşgörünün geliştirilmesi için de önemli olduğuna değinen Ruch, şunları kaydetti:

"Bu hoşgörünün devam etmesi önemli. Dünyanın her tarafında yeni göçler oluyor. Mesela dün öğrendim, İsviçreli Gavranovic Kayseri'de yaşıyor. İsviçre milli takımında da oynuyor. Bu bize şunu gösteriyor, İsviçre'de son 40-50 yılda gelen göçlerin bir ürünüdür. İsviçre'de şu an 10 kişiden 4'ünün annesi, babası ya da her ikisi de İsviçre doğumlu değil. Yani biz çok göç alan bir ülkeyiz. Şu an bu projeye benzer bir yemek kitabı yapmaya başlasak içerisinde kebap da olurdu çünkü bizim de kültürümüzün bir parçası oldu. Daha değişik yemekler de dahil edebilirdik."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Kayseri'nin tarih boyunca sosyal ve kültürel anlamda zengin bir merkez olduğunu belirtti.

Geçmişi 2000 yıl öncesine dayanan Talas'ın, Ermeni ve Rumlardan kalan kilise ve tarihi konaklarının hala ayakta durduğunu ifade eden Yalçın, tarihin gastronomi tarafının da önemli olduğunu dile getirdi. Yalçın, yemek konusunda ilçede çalıştay da düzenlediklerini aktardı.

Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara da ilçede unutulmaya yüz tutan yemeklerin araştırıldığını, yurt içi ve dışında yaşayanlardan alınan bilgilerle kitabın hazırlandığını söyledi.

İsviçre'nin de projeye destek verdiğini vurgulayan Erkara, kitaptaki tariflerin tek tek denendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yalçın, Ruch'a el dokuma Yahyalı halısı hediye etti.

Programa katılanlara, "1 Kazanda 3 Kepçe" kitabında yer alan yemeklerden ikram edildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması

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İsviçre, Kayseri, Ankara, Talas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Kayseri'de yemek kitabı tanıtımına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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