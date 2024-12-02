İsviçre-Türkiye Dostluk Konseri İzmir'de

Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrasınca (İZDSO), "İsviçre- Türkiye Dostluk Konseri" 6 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

İZDSO'dan yapılan açıklamada, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu desteğiyle gerçekleşecek konseri, ünlü şef Kevin Griffiths yönetecek, Anastasia Kobekina solist olarak sahne alacak.

Dünyanın dört bir yanında prestijli orkestralarla sahne alan Griffiths, film müziklerine olan tutkusu ile biliniyor. Genç neslin müzikal çeşitliliğiyle heyecan verici çellistlerinden Anastasia Kobekina ise baroktan çağdaş müziğe, geniş repertuvarıyla dikkati çekiyor.

İsviçre-Türkiye arasında yüzyıllardır devam eden kültürel ve sanatsal bağların bir kez daha anımsanacağı konserde, Rus besteci Dmitri Şostakoviç'in "1. Viyolonsel Konçertosu" ile Sergei Prokofiev'in 1935 yılında bestelediği "Romeo ve Juliet Bale Suiti" seslendirilecek.

Konser, 6 Aralık saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.