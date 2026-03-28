İsviçreli Çift Türkiye'ye Hayran Kaldı

28.03.2026 11:21
Tandem bisikletle tura çıkan İsviçreli gençler, Türkiye'deki misafirperverlikten etkilendi.

İsviçre'den tandem bisikletle tura çıkan ve 3 ay süren yolculuklarının ardından Aydın'a gelen iki genç, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Rango Rüegg (27) ile kız arkadaşı Smilla Weiss (24), tandem bisikletle tura çıkıp farklı ülkeleri tanımaya karar verdi.

Geçen yıl 22 Aralık'ta yola çıkan çiftin ilk durağı İtalya oldu. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey ???????Makedonya ve Yunanistan'dan geçen çift buradan Türkiye'ye giriş yaptı.

Pedal çevirdikleri günler boyunca çok sayıda insanla ilişki kuran çift, vardıkları ülkelerin kültürünü de tanıma fırsatı buldu.

Rango Rüegg, AA muhabirine, en zorlu yolculuğu Hırvatistan'da yaşadıklarını, bisikletlerinde sürekli sorunlar çıktığını söyledi.

Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren iyi insanlarla karşılaştıklarını ifade eden Rüegg, "Her yerde iyi insanlar var, harika bir ülke burası. Eğer mümkünse, geleceği bilemem ama Türkiye'ye geri dönmeye 'hayır' demek için hiçbir neden yok. Türkiye o kadar büyük ki ve biz sadece çok küçük bir kısmını gördük." dedi.

Yolculukları boyunca Türklerin kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Rüegg, bu anlamda herkese teşekkür etti.

Smilla Weiss ise ülkelerinden çıkarken oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Maceralar yaşamak, yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak için bu tura çıktık. Bazen zor oluyor. Bütün gün bisiklet sürdüğünüzde ve sürekli yokuş olduğunda zor ama bir o kadar da güzel." diye konuştu.

"Türkler çok cömert"

Gittikleri ülkeler arasında en çok Türklerden etkilendiklerine dikkati çeken Weiss, şöyle konuştu:

"Türkler çok cömertler. Bazen lastiğimiz patladığında ve şişirmemiz gerektiğinde biri gelip kendi alet edevatıyla bize yardım etti. Bir sürü hediye alıyoruz, bazen kahve ya da su, ihtiyacımız olan her şey... Çok yardımseverler. Gerçekten insanlar çok tatlı. Bize yardım eden o kadar çok insanla karşılaştık ki tüm bu insanlara çok teşekkürler. Onlar olmasaydı şu ana kadar bunu başaramazdık. Ayrıca buraların manzaraları çok güzel. İnsanlar da bize o kadar çok yardım ediyor ki o yüzden geri geleceğiz. Belki ülkenin daha fazla yerini görebiliriz. Daha yeni geldik ve o kadar güzeldi ki şansımız olursa gördüğümüzden daha fazlasını görmeyi umuyoruz."

Kaynak: AA

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
