İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu Bilecik\'te Konser Verdi

Kültür Sanat

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te sahne aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile özel firmaların destekleriyle topluluğun koristi Göksel Ekmekçi'nin sunumuyla topluluğun şefi ve genel sanat yönetmeni Murat Sıvacı eşliğinde ilk bölümde segah, nihavent, hicaz, acemkürdi ve kürdilihicazkar makamlarından eserler seslendirildi.

İkinci bölümün sonunda Bilecik türkülerini seslendiren topluluğun konserini, Bilecik Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri ile sanatseverler izledi.

Vali Aygöl, konser sonunda yönetmen Sıvacı ve topluluğa teşekkür ederek, "Ülkenin muasır medeniyetin seviyesinin üzerine çıkması için mücadele eden, çalışan İTÜ'nün mezunlarının verdiği konseri zevkle dinlemenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca 51 yıldır Türk musikisine çok önemli hizmetler veriyor. Topluluğumuzu tebrik ediyorum." dedi.

Topluluk adına Filiz Karaosmanoğlu da İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğunun 1973 yılında bazı mezunların bir araya gelmesiyle kurulduğunu dile getirdi.

Üyelerin haftada iki saat çalışarak müziğin enerjisini mühendisliklerine kattığını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bilecik'in doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarihimizdeki yerini biliyoruz. İTÜ'lerin ülkemizin yollarında, köprülerinde, fabrikalarında, barajlarında mühendislerimizin imzası var. Şimdi biz ecdat yurdunda da müziğimizle değer kattık. Bileciklilerin konserimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Ecdat yurdu Bilecik'te olmak onurumuz ve gururumuz oldu." diye konuştu.