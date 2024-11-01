İYTE Kampüsü Renkleniyor

Kültür Sanat

İZMİR'de duvar boyama sanatıyla ilgilenen Resim Öğretmeni Sibel Şentürk (43), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde yaptığı çalışmalarla üniversiteye yepyeni bir görünüm kazandırdı. Morali bozuk veya yorgun olan öğrencilerin kampüse girince resimler sayesinde canlandığını söyleyen Şentürk, "Resimlerdeki renkleri görmek öğrencilere mutluluk veriyor. Karakterlerde kendilerinden bir şeyler görüp benzerlik kuruyorlar" dedi.

Kentte yaşayan Sibel Şentürk, 10 yıl önce duvar boyama sanatıyla ilgilenmeye başladı. Profesyonel olarak sanatını sürdüren Şentürk, çocukları mutlu etmek amacıyla kentte çok sayıda ilkokulda masal sınıfları oluşturdu, okul duvarlarına çizimler yaptı. Şentürk, 3 yıl önce davet üzerine geldiği İYTE kampüsünü renklendirmeye başladı. Yaptığı çalışmalarla üniversiteye yepyeni bir görünüm kazandıran Şentürk, "3 yıl önce Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'ın davetiyle buraya geldim. İlk çalışmam rektörlük merdivenlerinde oldu. Öğrenciler okula renk ve güzellik geldiğini söyleyince çalışmalarımın devamı geldi. Daha sonra öğrenciler de bana destek oldu. En son çalışmamız Gençlik Merkezi'nde oldu. Öğrenciler ders çalışmak için geldikleri merkezde önce bu resimlerle karşılanıyor. Renkleri görmek onlara mutluluk veriyor. Karakterleri kendilerine benzettiler. Kendilerinden bir şeyler gördüler" ifadelerini kullandı.

'ONLAR 'DEVAM ET' DEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM'

Duvar resimlerinin önünde gençlerin bol bol fotoğraf çekildiğini anlatan Şentürk, morali bozuk olanların ya da derslerden yorulanların renk görüp moral bulduğunu kaydetti. Gençlerin yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin kendisini de mutlu ettiğini belirten Şentürk, "Duvar resimlerindeki figürler bana ait ama yazıları rektör istedi. Okulun bir duvarına 'Gelecek Burada Başlıyor' yazısını hazırladık. Bunun dışında bir şeylerden esinlenerek, kendi karakterlerimi yapıyorum. İYTE personeliyle birlikte resim dersleri yapıyoruz. Bundan sonra da farklı çalışmalar yapacağız. Öğrencilerin talepleri var. Bundan sonra ilk olarak spor salonunu boyamaya başlayacağım. Rektör hocamız ve öğrenciler 'Devam et' dediği sürece ben buradayım. Duyduğum kadarıyla Türkiye'de benzeri yok. Tamamıyla illüstrasyon" dedi.

'OKULUMUZ ÇOK RENKLİ HALE GELDİ'

Duvar resimlerine destek veren İYTE Fizik Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Aydın (20), "Asıl alanım sayısal ama modelleme yapıyorum. Sibel hocayı bu duvarı boyarken gördüm. İlgimi çekti, yardım etmek istedim, o da beni kabul etti. Onun sayesinde okulumuz çok renkli hale geldi. Katkı sağlamaktan da çok mutluyum. Gençlik merkezinin dış cephesine yapılan resmi çok beğeniyorum. Çünkü burada öğrenciler ile rektör iç içe. Alınan ödülün de ekip çalışmasının biri ürünü olduğunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE MODEL OLABİLİR'

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, okullarının Türkiye'nin en büyük 3'üncü kampüsü olduğunu dile getirerek, "Bir yandan merdivenlerimize, bir yandan bölüm ve derslik binalarımıza hayat vermek istedik. Resimler üzerinden verdiğimiz mesajların hepsi onlar için ümit verici, hayal kurdurucu ve hedef koyucu mesajlardı. Grili, kahverengili ya da sarılı duvarlarımızı Sibel hanımın dokunuşlarıyla umut veren, hayal kurduran, mesaj veren güzel eserlere dönüştürdük. Avrupa ve Amerika'da hem üniversitelerde hem kent duvarlarında buna benzer resimler görmüştüm. Kampüse ilk geldiğimizde rektörlük binasına çıkan merdivenlerden başladık. Bir yandan da aldığımız ödüllerin ve anıların duvarlarda ölümsüzleşmesini sağladık. Türkiye'de model olabilecek bir eseri kampüsümüze taşıdık. Tepkiler çok olumlu. Kampüsün girişinde 'Büyük hayaller kur ve sıkı çalış' mottosuyla misafirlerimizi karşılıyoruz. Gençlik Merkezi'nin dış cephesine aldığımız küresel bir ödülünün fotoğrafını duvara nakşettik. Öğrencilerimiz bunu her gördüğünde aldığımız ödül akıllarına geliyor. Öğrencilerimize ilham verici cümlelerle eğitimlerinin bir parçası olarak bunu kurguluyoruz. Kampüsümüze gelen veliler, İYTE dostları ve öğrencilerden olumlu geri bildirimler alıyoruz" diye konuştu.