Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu - Son Dakika
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Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu

29.07.2022 13:48
Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu

İzlediği belgesellerden etkilenip ney üfleme hayali kuran Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun hayalini Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenleri gerçekleştirdi.

İzlediği belgesellerden etkilenip ney üfleme hayali kuran Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun hayalini Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenleri gerçekleştirdi.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümlü, Geleneksel Harp Sanatları Araştırma Atölyesi Sorumlusu Osman Gözel'in, ney ve okçulukla ilgili belgesellerini izledikten sonra kendisine mektup yazdı.

Belgesellerin etkisi altında kalan mahkum yazdığı mektupla Gözel'e yaşadığı duyguları aktardı ve ney üflemek için yardım talebinde bulundu.

Yapılan girişimlerin ardından NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın ve Gözel, cezaevine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, ney sesinin insan üzerindeki etkisi hakkında gerçekleştirilen sohbetin ardından ney dinletisi icra edildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Gözel, cezaevinden gelen mektubu okuduğunda duygulandığını belirtti.

Gözel, mektubun cezaevinden geldiğini görünce ilk önce şaşırdığını belirterek, "Mektubu okumaya başladım, yazılanlar beni gerçekten çok duygulandırdı. Mahkum arkadaşımız belgesel ve programlarda söylediklerimizden, ney sesinden çok etkilenmiş, bedene ruha şifa olan neyi üflemeye karar vermiş. Yazdığı mektupta bizden destek istedi. Biz de Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu hocamızın destekleriyle gerekli izinleri alarak bir ziyaret gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, mektubu yazan mahkum ile sohbet ettiklerini ve mahkuma bir ney hediye ettiklerini aktaran Gözel, şunları kaydetti:

"Ney sesinin insanın ruhunu dinlendiren, insana dinginlik veren odaklanmasını, yer yer mutlu olmasını ya da hüzünlenmesini sağlayan bir özelliği var. Neyin sazlıktan ney olana kadar yaşadığı süreç aynen bir insana benziyor, insanın dünya yolculuğu gibi. Tılsımlı nağmeleri adeta insanı arındırıyor. Cezaevi şartlarına uygun olarak yaptığımız neylerden hediye ederek ney üfledik. Bu olay benim hayatımda önemli bir yer edindi, inşallah onlar içinde bir milat olur ve hayatlarının bundan sonraki kısmı daha güzel geçer. Bu bakımdan bir insanın hayatına olumlu olarak dokunabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

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Kaynak: AA

Araştırma, Mahkum, Çorum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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