İzmir Avrupa Caz Festivali Ella Fitzgerald konseriyle başlıyor

Artvin Murgul'da kadınlar bakır işlemeciliği kursuna katılıyor

Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.