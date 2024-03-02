Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 7 Mart'ta Ella Fitzgerald'ın eserlerinin yorumlanacağı konserle başlayacak.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk konserinde 20. yüzyılın önemli Amerikalı caz vokalistlerinden Ella Fitzgerald'ın eserlerini Ayşegül Yeşilnil yorumlayacak.
7 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek konserde piyanoda Zafer Çebi, basta Nezih Yeşilnil, saksafonda Erdoğan Turanlı ve davulda Ferruh Arıç yer alacak.
İKSEV'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye-İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun iş birliğiyle düzenlenen festival, 20 Mart'a kadar konser ve etkinliklerle sürecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir Avrupa Caz Festivali Ella Fitzgerald konseriyle başlıyor - Son Dakika
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Batman Film Günleri' başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, sinemanın önemine vurgu yaparak, tiyatroyu da desteklememiz gerektiğini belirtti. Festivalde onur ve başarı ödülleri verildi ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinlik, Batman'ı daha da güzelleştirir ve mevsimini değiştirir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu belirterek, "Türkiye, Orta Doğu'nun ve bölgesindeki ülkelerin güvenlik noktasında ilk başvurduğu, diplomatik krizlerde kapısı ilk çalınan, ekonomik problemlerde ilk yardım istediği hami...
Düzce Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi, 23. dönem AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay'ı konuk etti. Erbay, yaptığı konuşmada Türk milletinin artık at sırtından inerek Kaan ile göklere hükmetmeye başladığını belirtti.
Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 300'ün üzerinde marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nde şantiye gezileri düzenleyecek. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, 'https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras' linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Avustralya'nın başkenti Kanberra'da her yıl düzenlenen Enlighten Festivali 1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri' fotoğraf sergisi, bir alışveriş merkezinde açıldı. Serginin açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Sergi, yarın akşam 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.
Malatya'da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada İzollu İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu ilçeye dönerek ödüllerini aldı. Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti.
Yalova'da faaliyet gösteren MyYalova Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde başarılı belediye başkanları ve firmalara plaket verildi. Törende jüri özel ödülünü Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili kazandı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise 'Kentsel Planlama' ve 'Kültür Sanata Katkı' kategorilerinde 2 ödüle birden layık görüldü.
Ünlü gastronomi araştırmacısı Şefika Günyel ve deneyimli tiyatro oyuncusu Ayşegül Başkan'ın başrollerini paylaştığı 'Kuş Misali' adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de izleyicilerle buluşacak. Oyun, kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. 'Kuş Misali', 2 Mart ve 15 Mart tarihlerinde sahnelenecek ve biletler BiletiniAl platformu üzerinden temin edilebilecek.
Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.
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