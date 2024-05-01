İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı ile Sanat ve Antika Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı ile Sanat ve Antika Fuarı Açıldı

İzmir\'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı ile Sanat ve Antika Fuarı Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık İştiraki İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarların açılışı törenle gerçekleştirildi. İzmir'de düzenlenen 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda birçok tekne markası ve denizcilik ekipmanı sergilenirken, aynı zamanda İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda da birbirinden değerli eserler ve antikalar sergileniyor. Fuarlar, 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

01.05.2024 20:11
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İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı (Marine Saloon Trade-MAST) ile Sanat ve Antika Fuarı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık İştiraki İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuarların açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in önemli bir liman kenti olduğunu belirterek, denizcilik alanında çalışan insanların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, A,B ve C holünde sergilenen ürünleri inceledi.

Yerli ve yabancı tekne markaları, ekipman ve aksesuar firmalarının yer aldığı 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda, boyları 3 ile 16 metre arasında değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri ve botlar sergileniyor.

5 Mayıs'ta sona erecek fuarı, 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sanat ve Antika Fuarı

Marine Saloon Trade-MAST ile eş zamanlı kapılarını açan İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda da resim, heykel, rölyef, cam sanatından çok sayıda eser ve birbirinden değerli antikalar sergileniyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresinin de yer aldığı fuarda, 125 galeri, 1500 sanatçı ve 100 antikacı yer alıyor.

Binlerce resim ve objenin bulunduğu fuar, 5 Mayıs'a kadar konuklarını ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı ile Sanat ve Antika Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 2. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı ile Sanat ve Antika Fuarı Açıldı - Son Dakika
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