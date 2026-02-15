İzmir'de Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat Haftası

15.02.2026 10:53
İzmir'de 16-22 Şubat'ta tiyatro, müzik ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat programı yapılacak.

İzmir'de 16-22 Şubat'ta tiyatro, müzikal, konser ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 16 Şubat'ta "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini, 21 Şubat'ta ise "Tango Tango" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ve Kazanan", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme", "Nihayet Makamı" ve "Yuko", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Klasiklerimiz Pençgah Takımı" konserini 19 Şubat'ta verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 20 Şubat'ta keman solisti Ilya Gringolts eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

İKSF'de söyleşi ve konserler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli söyleşi, atölye ve seminerlere ev sahipliği yapacak.

Türk Kızılay Urla Temsilciği tarafından "Sandıktan Podyuma: Sıfır Atık Geri Dönüşüm Defilesi" ile yazar Özlem Narin Yılmaz'ın "Okuma Tutkusundan Yazma Serüvenine Edebiyat-2" atölyesi 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Çelebi'nin "Aigai Meclisi'nde Tanrılar ve İnsanlar: Onur, Saygı ve Temsil" ile Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya'nın "17. Yüzyılda Londra'da İzmirli Bir Kahveci: Pasqua Rosee" seminerleri 17 Şubat'ta düzenlenecek.

İKSF'de 19 Şubat'ta arkeolog Sinem Çakır "Müze Bir Sahne midir? Arkeolojide Anlatı ve Duygu" başlıklı seminer verecek.

Klinik Psikolog Ceren Gümüş Yaşa'nın "Ödül ve Ceza Vermeden Çocuğuma Nasıl Sınır Koyabilirim?" söyleşisi 20 Şubat'ta, Didem Tarlalı ve Damien Dessane'nin "Fikret Mualla: Renk, Hayat, Özgürlük" semineri ise 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Oda Orkestrası, şef Howard Griffiths yönetiminde, solist Dorukhan Doruk eşliğinde AASSM'de 18 Şubat saat 20.00'de konser verecek. Konserde, Çaykovski'nin "Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar", Rameau'nun "Les Indes Galantes - Suit No. 1", Ravel'in "Le Tombeau de Couperin" ve Haydn'ın "Senfoni No. 83" eserleri seslendirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İzmir, Müzik, Son Dakika

